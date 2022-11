L'arbitre français Johan Hamel est décédé ce mardi 15 novembre 2022 dans la soirée. Il est mort des suites d'un accident cardio-vasculaire lors d'un entraînement. Son décès a été annoncé ce mercredi par le Syndicat des arbitres de football élite (SAFE) sur Twitter. L'arbitre âgée de 42 ans a officié 135 matchs de Ligue 1. Il a dirigé son dernier match en tant que central lors du face à face entre Lille et Rennes (1-1).

C'est une nouvelle triste dans le monde du football. L'arbitre français Johan Hamel est passé tragiquement de vie à trépas ce mardi au cours d'un entraînement. Il a succombé à un accident cardio-vasculaire à l'âge de 42 ans. Le Syndicat des arbitres de football élite (SAFE) a annoncé son décès dans la matinée de ce mercredi. « L’arbitrage est en deuil. Nous apprenons le décès de notre collègue et ami, Johan Hamel, arbitre de Ligue 1, à l’âge de 42 ans. À sa famille, ses proches et amis, le SAFE et les arbitres adressent leurs plus profondes condoléances. Johan, tu nous manqueras », a-t-il annoncé sur Twitter.

Johan Hamel a officié 135 matchs en tant qu'arbitre central en Ligue 1. Il est apparu ce dimanche 13 novembre 2022 lors du match du PSG face à Auxerre (5-0) comme assistant vidéo. Suite à son décès, plusieurs lui ont rendu hommage. Des messages de condoléances ont été adressés à sa famille et proches. « Quelle tragédie… Je viens d’apprendre une nouvelle bouleversante : Johan Hamel, arbitre de ligue 1, est parti hier soir à la suite d’un AVC massif après l’entraînement. Il avait seulement 42 ans. Le monde de l’arbitrage est en deuil. Il rejoint Sébastien Desiage là-haut », a déclaré Rémi Serpaud, arbitre de National 2 et 3 sur les réseaux sociaux.