France - Côte d'Ivoire : pourquoi le but de Guéla Doué a fait mal aux Bleus

Le défenseur latéral Guéla Doué, né en France et formé au Stade Rennais, a inscrit le but égalisateur puis délivré la passe décisive du but victorieux sous le maillot de la Côte d’Ivoire lors de la défaite des Bleus (1-2), jeudi 4 juin 2026 au stade de la Beaujoire de Nantes, en match de préparation à la Coupe du monde 2026. Une première défaite en match amical pré-compétition sous l’ère Didier Deschamps, à douze jours du premier match de la France face au Sénégal.

Un Français qui chante la Marseillaise avant de battre les Bleus

Avant le coup d’envoi, Guéla Doué avait entonné l’hymne ivoirien, puis chanté la Marseillaise — le pays où il est né, où il a grandi, où il a été formé. Dans les tribunes, sa famille était présente. Sur le banc français, son frère cadet Désiré Doué, préservé par Deschamps pour ce match, a esquissé un sourire au moment de l’égalisation. C’était le premier France-Côte d’Ivoire disputé par les deux frères ensemble. Guéla Doué devient le cinquième joueur né en France à marquer contre les Bleus, après le Suisse Jacques Fatton, l’Algérien Djamel Belmadi, l’Ivoirien Nicolas Pépé et le Tunisien Wahbi Khazri.

Une erreur défensive qui coûte cher

L’action du but, à la 53e minute, résume les difficultés observées en défense centrale. Sur une passe de Nicolas Pépé plein axe dans la profondeur, Ibrahima Konaté rate son coulissement et perd l’équilibre, laissant le champ libre au Strasbourgeois. Maxence Lacroix, attiré dans le même temps par la course d’Elye Wahi, ne peut combler le vide. Guéla Doué se retrouve seul face à Mike Maignan et conclut d’une frappe croisée. Trente minutes plus tard, le même Doué sert Amad Diallo au point de penalty pour le 2-1 définitif. Pour la Côte d’Ivoire, il s’agit de la première victoire en quatre confrontations face à la France.

Saliba absent, les doutes s’accumulent

L’addition est d’autant plus lourde que la charnière titulaire prévue pour le Mondial n’était pas celle du soir. William Saliba, indisponible en raison de douleurs dorsales, n’a pas participé à la rencontre. Jules Koundé a multiplié les relances imprécises et les duels perdus. « Deschamps doit plus que jamais prier pour que Saliba se remette », écrit Footmercato après la rencontre.

La première période avait pourtant été maîtrisée, Rayan Cherki ouvrant le score à la 45e minute sur un exploit individuel. L’entrée massive de remplaçants à la pause — dix au total — a fait basculer le rapport de forces. Les Bleus disputent un dernier match de préparation lundi 8 juin à Lille face à l’Irlande du Nord avant de s’envoler pour les États-Unis le 10 juin.