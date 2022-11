La guerre russo-ukrainienne a obligé de nombreux pays occidentaux à réformer en profondeur leurs différentes politiques de défense. Un nouvel ordre géostratégique mondial se met en place et chaque puissance prend ses précautions pour faire face à toutes les éventualités. La France fait partie de ces puissances qui ont considérablement augmenté leur budget à la Défense avec des investissements qui seront effectués pour moderniser les tactiques et les équipements militaires.

Le haut commandement de l'armée française vient d'annoncer que dans le premier semestre de l'année 2023 aura lieu un important exercice militaire nommé "Orion" auquel prendra part près 12000 militaires.Des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Belgique, l'Italie, l'Espagne ou encore les États-Unis participeront aussi à cet exercice militaire inédit. Pour le haut commandement militaire, il s'agit d'élaborer de nouveaux protocoles en phase avec le nouvel contexte géostratégique. "En 2017, la Revue stratégique (française) décrivait l'arrivée de la perspective d'un conflit majeur et la nécessité de s'y préparer. Il faut adapter notre préparation opérationnelle et notre doctrine d'emploi après plus de deux décennies de guerre asymétrique contre les jihadistes" a déclaré le général Yves Metayer, commandant de la division emploi des forces à l'état-major des armées.

De nouvelles génération d'armement et des fleurons de l'armée française seront déployés dans le cadre de l'exercice militaire, Orion. On peut citer les nouveaux blindés Griffon de l'armée de Terre, des chars Leclerc, des systèmes de défense sol-air, des avions de combat ainsi que le porte-avion Charles de Gaulle et deux porte-hélicoptères amphibies. L'essentiel de cet exercice militaire unique en son genre s'effectuera durant la période février-mai.