Mohamed El Fekih est condamné à deux ans de prison dont un an ferme et un sursis probatoire de deux ans par le tribunal de Nice. Il est accusé d'escroquerie après qu'on ait découvert un compte bancaire qu'il a créé avec de faux papiers. Il a notamment utilisé une fausse identité, un faux bulletin de paye et une fausse quittance pour réaliser le forfait. Le faussaire a réussi à détourner une somme de 100.000 euros à l'aide du compte bancaire.

Mohamed El Fekih a réussi à tromper la vigilance des agents de la banque à Nice en France. L'homme a ouvert un compte bancaire avec une fausse identité, un faux bulletin de paie et une fausse quittance de loyer. Il a ensuite déposé dans le compte des chèques volés à la société bancaire. C'est à l'aide de ce compte qu'il a détourné une somme de 100.000 euros qui devraient servir à créer un autre compte bancaire en Italie. Au cours de la transaction vers une autre société, la gendarmerie a soupçonné une affaire louche et a mené son enquête pour blanchiment d'argent. Cette enquête a été menée par des gendarmes de La Trinité et le suspect a été arrêté en septembre dernier à l’aéroport de Nice alors qu’il rentrait de Tunisie.

Incarcéré, le prévenu a d'abord reconnu certains faits avant de nier tout en prétextant avoir été manipulé par un certain Zied. Mais les recherches du tribunal n'ont pas pu établir l'existence de l'individu qu'il a nommé. Le procureur rappelle que le prévenu avait reconnu les faits les expliquant par les difficultés rencontrées pendant le Covid. "Aujourd’hui, Monsieur nous balade. On est bien au-delà d’une naïveté coupable", tempête-t-il. Le procès a eu lieu ce lundi et il a été condamné à deux ans de prison dont un an ferme et un sursis probatoire de deux ans pour escroquerie et blanchiment. Il payera une amende de 10.000 euros et devra travailler pour rembourser les frais au trésor public. Il lui est également interdit de quitter le territoire et de gérer une entreprise. Son inculpation pour cette affaire est la 10è toujours pour escroquerie alors qu'il n'est âgé que 38 ans.