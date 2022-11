Le député européen Jordan Bardella a été choisi comme président du parti Rassemblement national, qui était dirigé par Marine Le Pen jusqu'au début de la campagne présidentielle de 2022. Mme Le Pen a annoncé les résultats du vote à l'intérieur du parti lors du congrès du Rassemblement national diffusé en continu sur la plateforme vidéo YouTube ce samedi. Le vote s'est officiellement terminé vendredi soir. Le seul rival de M. Bardella dans cette élection était Louis Aliot, 53 ans, maire de Perpignan, un avant-poste du parti dans le sud de la France. Il n'a remporté que 15,16% du nombre total de votes exprimés. Au total, 36.600 personnes ont participé à l'élection.

M. Bardella s'est présenté aux élections actuelles en tant que chef intérimaire du parti. Il a été chargé de ces responsabilités en juillet 2021 par l'ancienne présidente du Rassemblement national Marine Le Pen. Elle a expliqué cette décision par le désir de se concentrer sur la campagne avant les élections présidentielles en 2022, et aussi par le désir de donner une chance à une jeune génération de politiciens. Après avoir perdu au second tour face à Emmanuel Macron (58,55% pour Macron, 41,45% pour Le Pen), elle a annoncé qu'elle ne serait pas réélue à la présidence du parti et a pris la tête du groupe Rassemblement national à l'Assemblée nationale française (chambre basse du parlement), soulignant qu'elle restait active dans la vie politique française.

M. Bardella est titulaire d'une licence en sciences économiques et sociales du lycée privé Jean-Baptiste de La Salle à Saint-Denis. Le jeune député européen a commencé son parcours politique dans les rangs du Front national [l'ancien nom du parti jusqu'au 1er juin 2018], en 2012, et trois ans plus tard, il est déjà devenu secrétaire de la cellule du parti dans le département de la Seine-Saint-Denis. De 2015 à 2017, il a été porte-parole du parti. En même temps, il a été à la tête de Génération nation, l'aile jeunesse du Rassemblement national, jusqu'en 2021. Depuis 2019, il est vice-président du parti et remporte l'élection au parlement européen la même année.(avec TASS)