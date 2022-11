L’unité de police de la région de Chaumont a été saisie pour une affaire impliquant un ancien vétérinaire et un agriculteur. En effet, un homme âgé de 78 ans, vétérinaire en retraite, a été molesté par un agriculteur le mardi passé avant d’être attaché à un arbre au milieu de nulle part dans la forêt et abandonné. Les faits se déroulent dans le département de Haute-Marne ou la police avertit a pu retrouver la victime à temps. Jusque-là, l’on ignore la raison qui a poussé le mis en cause à agir ainsi mais le parquet prévient qu’une enquête sera ouverte d’ici peu. Arrêté tard dans la nuit du 22 novembre, le suspect déjà non en règle vis-à-vis de la justice est détenu par la brigade locale de gendarmerie.

Selon l’information rapportée par le journal de Haute-Marne et relayée par franceinfo, l’agriculteur aurait roué de coups sa victime dans sa propre maison puis l’a ensuite transporté dans une voiture pour regagner la forêt où il l’a maintenu attaché aux environs de 20h. Le pire aurait pu arriver mais la police a dû se laisser guider par le coupable pour retrouver la victime. En retour, le bourreau aurait exigé que des biens lui soient restitués. Le septuagénaire qui a été sauvé de justesse, souffrait déjà d’hypothermie à cause de la température de ce soir qui oscillait autour de 5 ou 6°C. Au total, 140 agents ont été dépêchés pour cette affaire.

Un double drame dans le secteur

Le vétérinaire traumatisé et battu est actuellement suivi par des agents médicaux. Approchée, la famille s’est dite choquée par cette situation puisque la victime prenait soin de sa mère alitée qui était avec lui. La source renseigne que le malfaiteur ce serait fait aider mais ne peut rien affirmer pour le moment. Il faut dire que c’est le second drame qui a été enregistré non loin de là cette même semaine où un inspecteur de fisc a été abattu.