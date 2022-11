L'île de Djerba en Tunisie a accueilli du 19 au 20 novembre 2022, le 18ème sommet de la francophonie. Le Bénin était représenté par le ministre des affaires étrangères Aurélien Agbénonci. Le chef de la diplomatie béninoise a été reçu hier dimanche sur le plateau de la télévision francophone TV5 Monde. Agbénonci a parlé de la contribution de son pays à la Francophonie. D'abord, l'autorité a rappelé que le Bénin a été "l'un des 21 membres à créer l'Agence de coopération culturelle qui est l'ancêtre de l'OIF". Le pays est très actif aujourd'hui dans l'Organisation et pour en donner la preuve, le ministre va évoquer la récente contribution du Bénin à un programme de la Francophonie.

"Lorsque récemment Louise Mushikiwabo est venue présenter au président Patrice Talon le programme "La Francophonie et elles" qui était destiné à apporter des réponses aux femmes vulnérables pendant la pandémie, le président Patrice Talon a fait une contribution budgétaire assez substantielle" révèle le chef de la diplomatie béninoise. Il ajoutera que son pays souhaite abriter le prochain sommet de la Francophonie en Afrique. En effet, après Djerba, les Etats membres de la Francophonie vont se retrouver en France pour le 19ème sommet. Le Bénin a "exprimé son souhait (d'accueillir le sommet suivant ) à Cotonou sur le continent africain à nouveau. Le Bénin est candidat" a déclaré Aurélien Agbénonci.

Notons qu'au cours de ce 18ème sommet de la Francophonie, le Premier ministre de la République Démocratique du Congo , Jean-Michel SAMA LUKONDE a refusé de s'afficher aux côtés de Paul Kagamé, le président rwandais pour la traditionnelle photo de famille. Le ministre béninois des affaires étrangères a été amené à commenter ce fait. Pour le diplomate béninois, la "Francophonie étant une famille, on est toujours triste de voir qu'un membre d'une famille s'abstient ou se refuse de s'afficher aux côtés d'un autre membre de la famille". "Je ne juge pas la RDC puisque le Congo et le Rwanda sont des pays amis et frères du Bénin'", précise ensuite Aurélien Agbénonci. il souhaite que les efforts qui sont faits actuellement pour ramener les deux pays à une "entente puissent prospérer assez rapidement". La RDC accuse Kigali de soutenir les rebelles du M23 aux portes de la ville congolaise de Goma. au Nord-Kivu.