Le président américain Joe Biden envisager de taxer les entreprises pétrolières qui ont tirer profit de la guerre en Ukraine. Il vise principalement Exxonmobil et Chevron qui ont fait plus de 30 milliards de dollars de bénéfices à eux deux en un seul trimestre. Joe Biden s'offusque contre les géants américains du pétrole qui ont augmenté les prix à la pompe à cause de la guerre en Ukraine. Il trouve indécent qu'ils aient fait beaucoup de chiffres d'affaires avec cette augmentation.

C'est pourquoi le président prévoit une nouvelle taxe sur les profits de guerre. "Il est temps pour ces sociétés de cesser de tirer profit de la guerre et de prendre leurs responsabilités dans ce pays. Le peuple américain jugera qui est de leur côté et qui ne pense qu'à ses bénéfices", a-t-il déclaré. Joe Biden pointe du doigt les 30 milliards de dollars réalisés par Exxonmobil et Chevron en seulement trois mois qu'il trouve scandaleux.

Le président américain promet de les taxer durement du fait que les actionnaires et les dirigeants de ces entreprises gagnent énormément en explosant les prix à la pompe. Il les invite à baisser ces prix pour le consommateur des stations-service. Il fait cette déclaration à quelques jours des élections de mi-mandat le 08 novembre prochain. Il compte sur le congrès pour établir cette nouvelle taxe sur les profits de guerre. Cependant rien n'est sûr qu'il puisse disposer de la majorité au lendemain de ces midterms car les derniers sondages placent le parti Républicain devant le parti démocrate au pouvoir.