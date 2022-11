Le président de la République du Bénin Patrice Talon, dans le cadre de l'Initiative d'Accra, a effectué un voyage sur le Ghana hier 22 novembre 2023. Il est allé discuter de plusieurs sujets liés au développement et à la sécurité de son pays avec ses homologues de la sous-région. Sécurité, croissance économique, formation professionnelle et création d’emplois. Tels sont les sujets qui ont amené le Chef de l'État béninois, Patrice Talon au Ghana.

Très préoccupé, il a tenu marquer de sa présence à ce rendez-vous international qui rassemble les chefs d’Etat et de gouvernement du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Ghana et du Togo. L'objectif principal de cette rencontre est l'éradication progressive et définitive des attaques terroristes dans les pays du Golfe de Guinée. En terme clair, L’Initiative vise le partage de renseignements, la formation des personnels ainsi que la mise sur pied d’opérations militaires conjointes transfrontalières.

Rappelons que ce creuset international a été lancé depuis 2017 avec le Mali, le Niger et le Nigeria comme pays observateurs. Signalons qu'à cette réunion, le président Patrice Talon a rencontré le président du Conseil Européen, Charles Michel. Entre les deux personnalités, les discussions ont été plus larges et concernent toujours le progrès du Bénin sur les plans économique, sécuritaire et surtout de l'employabilité des Béninois.