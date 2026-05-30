Bénin : le bâtiment hydrographique français Borda en escale à Cotonou jusqu'au 2 juin

Le bâtiment hydrographique (BH2C) Borda de la Marine nationale française est en escale à Cotonou ce 30 mai et y restera jusqu’au 2 juin 2026. Cette visite s’inscrit dans le cadre de la coopération entre le Bénin et la France en matière d’hydrographie, d’océanographie et de cartographie maritime, selon un communiqué parvenu à notre rédaction.

Le bâtiment hydrographique (BH2C) Borda de la Marine nationale française effectue une escale à Cotonou du 30 mai au 2 juin 2026. Selon le communiqué, cette escale s’inscrit dans le cadre d’un accord de coopération en matière d’hydrographie, d’océanographie et de cartographie signé en 2010 entre le Bénin et la France.

Appartenant à la classe La Pérouse, le Borda (indicatif visuel A792) est un bâtiment hydrographique basé à Brest. Il opère au profit du Service hydrographique et océanographique de la Marine. Selon le communiqué, sa mission principale consiste à contribuer à la connaissance des fonds marins grâce à des sondages bathymétriques ainsi qu’à des recherches d’épaves et d’obstacles nécessaires à la mise à jour des cartes marines.

Des relevés prévus devant les côtes béninoises

Selon le communiqué, le Borda réalisera au cours du mois de juin 2026 plusieurs relevés devant les côtes du Bénin à la demande des autorités béninoises. Ces opérations ont pour objectif de mettre à jour les cartes maritimes du pays. Le document précise que ces travaux doivent permettre de garantir la sécurité de la navigation des bateaux évoluant dans les eaux béninoises.