L’Assemblée générale de l’Interprofession de la Filière Anacarde du Bénin (IFA-Bénin)change de tête. Réunie en session extraordinaire et ordinaire au titre de l’année 2022, le vendredi 21 octobre à l’hôtel JECO de Dassa, l’Assemblée Générale a procédé à la modification des statuts de l’Interprofession et au renouvelement de son organe dirigeant. Cette dernière activité a permis de consacrer Moussa do Rego, nouveau président de l’IFA-Bénin.

Deux assemblées générales en une seule. C’est l’exploit qu’a réalisé l’IFA-Bénin le vendredi 21 octobre passé. La première, extraordinaire, a eu sous le regard de la Direction de la Législation rurale, de l’appui aux Organisations et à la Promotion de l’Entrepreneuriat Agricole (DLROPEA), représentant le ministère de l’agriculture ainsi que des partenaires techniques et financiers intervenant dans la filière. En effet, l’idée de procéder à la relecture des textes a germé au regard de certaines situations auxquelles l’interprofession a fait face au cours de la deuxième mandature et en fonction des réformes actuelles en cours dans la filière par le gouvernement.

L’article 11.9 desdits statuts dispose que « L’Assemblée générale Extraordinaire est compétente pour la modification des statuts et du règlement intérieur dans toutes leurs dispositions. Elle est également compétente pour : transférer le siège social en toute autre ville et dissoudre par anticipation l’interprofession ».Ainsi, à l’issue des débats, les statuts et règlements intérieurs ont été modifiés sur la base de travail préalablement fait au niveau de chaque famille d’acteurs et adoptés par l’assemblée générale.

La session ordinaire a servi de bilan de la deuxième mandature de l’interprofession. Les rapports moral, d’activités et financier ont été présentés à l’assemblée, ce qui a donné lieu à des observations avant leur adoption. La session ordinaire s’est achevée par le renouvellement des instances dirigeantes de l’IFA. Après les différentes tractations et concertations, l’Assemblée générale a procédé à l’élection par consensus, des membres du Conseil d’Administration et du Conseil de surveillance de l’IFA-Bénin.

Par un vote majoritaire, les participants ont porté Moussa do Rego, membre du Conseil National des Transformateurs de Cajou (CNTC)à la tête du Conseil d’Administration. Il est assisté de Orou Gani Saka Koto, de la Fédération nationale des producteurs d’anacardes du Bénin (Fénapab). Le président par intérim sortant Hermann Abihonan prend les rênes du secrétariat général. Quant au conseil de surveillance constitué de 4 membres, il est désormais dirigé par Amadou Orou Goura.

Par ailleurs, un troisième organe a été créé pour appuyer les deux traditionnels : il s’agit du Conseil Consultatif qui regroupe l’ensemble des quatre (04) Présidents des familles d’acteurs. Cet organe est dirigé par Sahadatou Atta Kakayatchi de la Fénapab. Ce nouveau bureau à la tête de l’IFA présidera aux destinées de l’IFA pour un mandat de X ans dans un contexte qui sera marqué par l’interdiction des exportations de noix d’anacarde dès 2024.

Ci-dessous la composition des trois (03) organes de l’IFA.

1-Les 15 membres du nouveau Conseil d’Administration se composent comme suit :