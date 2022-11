Un signe de friction en vue ? Les propos du président ukrainien Volodymyr Zelensky qui accuse la Russie d'avoir bombardé la Pologne ne sont pas du goût de tout le monde, y compris même de ses alliés. Pour rappel, les USA, la France et même l'OTAN ont affirmé dès le départ, qu'il fallait être prudent sur les conclusions. Une prudence que le président ukrainien a choisi de bafouer dès l'annonce de la mort de deux personnes touchées par des missiles en Pologne. Il avait ainsi accusé directement son ennemi russe.

Malgré les affirmations américaines d'une non implication directe de la Russie, Zelensky a maintenu ses propos sans sourciller affirmant que l'Ukraine n'était pas impliquée. De retour d'Asie, le président américain Joe Biden, a été on ne peut plus clair. Le président américain Joe Biden a contesté le commentaire du président ukrainien Volodymyr Zelensky selon lequel le missile qui s'est écrasé en Pologne mardi n'était pas d'origine ukrainienne. Pour lui, les preuves récoltées jusque-là, ne montraient pas une implication russe. Contredisant de fait son protégé ukrainien. Pour rappel, L'OTAN et la Pologne ont conclu que le missile qui a frappé près de la frontière ukrainienne, tuant deux personnes, était probablement un missile errant tiré par les défenses aériennes ukrainiennes.