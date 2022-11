Le rappeur Kanye West s'est exprimé pour la première fois depuis ses déboires. Il a fait des révélations au sujet du décès de sa mère Donda West. L'artiste et entrepreneur a déclaré que sa mère a été sacrifiée pour le traumatiser. Il accuse la grande firme du cinéma, Hollywood d'avoir orchestré ce plan pour le contrôler. Kanye West dit n'être pas la seule victime. Il a cité plusieurs célébrités qui ont connu le décès de leurs proches dont le fils de Dr Dre.

Kanye West est sorti de son silence depuis un mois. Il a été approché par des paparazzis à bord de son véhicule. Le rappeur américain qui s'est prêté à leur sollicitation s'est adonné à des révélations. Il est revenu sur le décès de sa mère Donda West en dévoilant qu'il s'agit d'un plan d'Hollywood pour le contrôler et le traumatiser.

"Ma maman n'est pas là. Ma maman a été sacrifiée. Michael Jordan, et lui ? Son papa, non ? Bill Cosby, son fils. Dr Dre, son fils. À Hollywood, beaucoup de gens sont portés disparus. On dirait que ça pourrait être beaucoup de ça, pour contrôler, traumatiser”, C'est ainsi qu'il affirme que sa mère avait été sacrifiée citant également le cas de plusieurs célébrités. Kanye West justifie cette machination par la recherche du gain. Il en a profité pour revenir sur ses déboires financier avec la rupture de plusieurs contrats notamment avec Adidas. "Ils veulent monétiser et traumatiser. Et Dieu m'aime, ils m'ont frappé, Gap, adidas, ils m'ont enlevé tout ça. Pourtant, Forbes, qui me déteste, n'est-ce pas, a dû écrire, une valeur nette de 400 millions de dollars. Jésus est roi. Dieu m'aime", a-t-il déclaré.

Ye se sent invulnérable et déclare qu'il ne pourra pas être atteint. "Ils ne peuvent pas me contrôler. Ils peuvent contrôler Shaq. Ils peuvent contrôler Charles Barkley. Ils peuvent contrôler LeBron James. Ils peuvent contrôler JAY-Z et Beyoncé. Mais ils ne peuvent pas me contrôler. Vous voyez, ce n'est pas un nom que je ne nommerai pas. C'est parti", a-t-il fait savoir. Cette séquence de discussion avec les paparazzis a été montrée dans un nouveau clip partagé par The Shade Room. Ye était resté silencieux et avait annoncé prendre une pause d'un mois sans parler à personne, boire de l'alcool et avoir des relations sexuelles.