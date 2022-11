Les derniers avertissements lancés par les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud n’auront pas empêché le tir de nouveaux missiles par la Corée du Nord. Selon l’armée sud-coréenne, une dizaine de missiles ont été tirés en direction de Séoul ce mercredi. L’un des missiles a fini sa course à proximité de la frontière maritime qui sépare les deux pays. Selon les précisions de l’armée sud-coréenne, il s’agit de missiles de différents types. A en croire le communiqué de l’état-major interarmées, trois missiles balistiques à courte portée ont été détectés dans le lot.

"Le prix le plus horrible de l'histoire"

Depuis plus de 70 ans, c’est bien la première fois qu’un missile tiré depuis la Corée du Nord finit sa course près de la frontière maritime. Ces événements interviennent après la menace ouverte lancée par Pyongyang. La Corée du Nord qui s’oppose aux exercices militaires que mènent conjointement les États-Unis et la Corée du Sud menace d’utiliser des armes nucléaires. L’objectif selon les autorités nord-coréennes est de faire payer à ces deux pays « le prix le plus horrible de l’histoire » pour leurs exercices militaires conjoints. La Corée du Sud pour sa part n’est pas restée sans réactions face à cette situation.

Malgré les avertissements...

En guise de réplique, l’armée sud-coréenne a tiré trois missiles air-sol. Pour le président sud-coréen, « la provocation nord-coréenne est une invasion territoriale de fait par un missile qui a franchi la Ligne de limite du Nord pour la première fois depuis la division ». Rappelons que cette situation intervient malgré les menaces qui ont été brandies récemment par la Corée du Sud, le Japon et les États-Unis. «Les trois pays se sont accordés sur la nécessité d’une réponse d’une force sans précédent si la Corée du Nord procède à son septième essai nucléaire », a déclaré le Sud-Coréen Cho Hyun-dong à l’issue d’une rencontre qui a rassemblé les trois pays à Tokyo.