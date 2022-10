Les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud promettent une réaction sans précédente si la Corée du Nord effectuait un autre essai nucléaire. C’est du moins ce qu’il convient de retenir d’une réunion qui a eu lieu entre les trois pays à Tokyo. «Les trois pays se sont accordés sur la nécessité d’une réponse d’une force sans précédent si la Corée du Nord procède à son septième essai nucléaire », a déclaré le Sud-Coréen Cho Hyun-dong à l’issue de la rencontre.

"Renforcer la coopération..."

Selon les autres précisions apportées par ce responsable Sud-Coréen, les trois pays entendent renforcer leur collaboration afin d’empêcher la Corée du Nord de poursuivre ses essais nucléaires. « Nous sommes convenu de renforcer encore la coopération (…) afin que la Corée du Nord mette immédiatement fin à ses activités illégales et reprenne les pourparlers de dénucléarisation », a-t-il poursuivi. Cette rencontre intervient quelques semaines après la série de tirs de missiles effectuée par la Corée du Nord.

Lancement de plusieurs projectiles

Selon les précisions apportées sur ces projectiles lancés, l’un a parcouru 350 kilomètres à une altitude maximale d'environ 80 kilomètres et l’autre a volé sur une distance de 800 kilomètres à une altitude de 60 kilomètres. Avant cette nouvelle série, la Corée du Nord avait déjà effectué un autre quelques jours plus tôt. Par le canal d’un communiqué, le ministère nord-coréen a essayé de justifier son acte. Il s’agirait selon le document des « justes mesures de rétorsion de l'Armée populaire coréenne contre les manœuvres militaires conjointes entre la Corée du Sud et les États-Unis qui provoquent une escalade des tensions militaires dans la Péninsule coréenne ».