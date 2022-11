Chaque année, Wialon, une plate-forme ultime de suivi par GPS avec plus de 3,4 millions de véhicules connectés dans 150 pays, récompense les meilleurs fournisseurs de services télématiques dans différentes régions. Les lauréats ont été désignés lors de la cérémonie de remise des prix de Wialon Top Partners, et cette année, c'est SLI AFRIKA du Bénin qui est arrivé en tête du classement dans la région africaine. On a rencontré la DGA de SLI AFRIKA, Ruchdie Zannou, pour parler plus en détail du marché de la télématique au Bénin. En termes simples, la télématique fait référence à l'utilisation d'appareils sans fil et de technologies GPS pour permettre aux organisations de suivre l'emplacement de leurs biens en temps réel. Cette technologie a historiquement été utilisée pour des applications telles que la gestion de flotte, tandis que les nouveaux déploiements, notamment avec la technologie d'IdO, ne sont limités que par la créativité des utilisateurs. La télématique est un outil essentiel pour les propriétaires de flottes commerciales, notamment pour le contrôle du carburant et la récupération des véhicules volés.

Parlez-nous de SLI AFRIKA - des marchés sur lesquels vous opérez et de vos principaux produits.

Nous avons créé l'entreprise en septembre 2017, et il nous a fallu deux ans pour mener une étude de marché. Cela a pris beaucoup de temps pour comprendre avec quelle solution aller sur le marché et comment nous positionner. Nous avons commercialisé nos services, nos solutions seulement en 2019. Notre entreprise est assez jeune, mais l'expérience personnelle de son fondateur Jean-Noé S. Hodonou dans le domaine de la télématique est solide. Pendant longtemps, il a été ingénieur de support technique chez un fournisseur de connectivité au Danemark, puis il s'est installé au Bénin pour créer sa propre entreprise en raison des nombreuses demandes provenant d'Afrique dans ce domaine.

Aujourd'hui, nous sommes une entreprise de 17 personnes avec son siège social au Bénin et nous développons principalement en Afrique de l'Ouest. En même temps, nous coopérons étroitement avec quelques partenaires internationaux qui développent des projets à travers le continent entier. Dès le début, nous nous sommes concentrés sur la télématique des transports qui couvre maintenant 99% de nos cas d'utilisation. Et nous nous développons continuellement dans ce domaine.

Comment pouvez-vous décrire le marché béninois dans le domaine de la télématique et de l'IdO?

En 2017, on ne savait pas comment l'industrie fonctionnait et quels services étaient nécessaires. On rencontrait beaucoup de difficultés dans le secteur des transports, et les compétences étaient insuffisantes. Au cours de ces dernières années, on a constaté la croissance des connaissances et l'accès à l'information. L'Afrique est un grand continent avec beaucoup de potentiel. C'est pourquoi nous essayons de former nos clients. Lorsque je parlais de la télématique avec des propriétaires de flottes en 2017, ils me disaient: "C'est l'Afrique où les gens n'ont toujours pas d'infrastructures routières et de transport. Vos idées seront davantage soutenues à l'étranger". La tendance positive est qu'il y a beaucoup de jeunes au Bénin en particulier et en Afrique en général ayant beaucoup plus accès à l'information. C'est pourquoi on observe une croissance.

Quels sont les principaux avantages que les entreprises africaines peuvent tirer de la télématique?

Les principaux défis commerciaux que nous pouvons aider à résoudre grâce à la plate-forme de suivi par GPS de Wialon sont les économies et la sécurité. La télématique est l'un des moyens efficaces de réduire le risque de fraude au carburant en modifiant le comportement des conducteurs. On observe une tendance mondiale de l'augmentation des coûts du carburant. La télématique aide à contrôler et à réduire la consommation de carburant. Ce sont les éléments les plus importants, je dirais.

Partagez vos idées sur le développement du marché de la télématique en Afrique.

À long terme, il s'agira d'une infrastructure intégrée avec de nombreux réseaux privés. De plus, il y aurait d'autres types d'appareils que ceux que nous utilisons aujourd'hui. Par exemple, nous avons de nouvelles villes qui sont construites et intégrées par des réseaux.

À court terme, on va observer l'utilisation plus active de la télématique dans le secteur des transports. Il y a encore beaucoup de travail à faire.

La plate-forme de Wialon est conçue par Gurtam, un développeur européen de solutions de suivi par GPS et d'IdO avec son siège social à Vilnius et des bureaux à Boston, Dubaï et Buenos Aires. Il s'agit de la première plate-forme télématique au monde, avec plus de 3,4 millions de véhicules connectés dans le monde. Historiquement, la télématique a été largement utilisée pour des applications telles que la gestion de flottes de transport, mais aujourd'hui elle est déployée pour des applications allant bien au-delà du simple suivi par GPS. Wialon permet aux opérateurs de flottes d'accéder à des données de haut niveau, notamment des rapports avancés sur le carburant et des analyses de l'efficacité de la flotte, ce qui leur permet de prendre des décisions stratégiques éclairées.