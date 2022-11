La Commission américaine des libérations conditionnelles a accepté une demande de libération de Mutulu Shakur, le beau-père du rappeur Tupac Shakur en octobre. La décision d'accorder la libération conditionnelle à cet homme âgé de 72 ans a été rendue publique jeudi dernier. Il a obtenu cette libération en raison de ses problèmes de santé. En effet, il sortira de prison le 16 décembre prochain parce qu'il souffre d'un cancer du sang incurable qui peut endommager les os et les reins. Selon Brad Thomson , l'avocat de cet homme, les médecins du Bureau fédéral des prisons avaient donné à M. Shakur moins de six mois à vivre.

Ils ont noté que le traitement de son cancer ne fonctionnait plus. Le vieux prisonnier est actuellement détenu dans un centre médical fédéral à Lexington, Kentucky. Il s'agit d'une prison pour les détenus qui ont besoin de soins médicaux. D'après l'avocat de Shakur, son client avait ‹‹ une perte de poids massive en raison de traitements pour ses problèmes de santé. Il aurait contracté le COVID-19 deux fois et a dû dépendre de sondes d'alimentation intraveineuse par intermittence depuis mai ››.

Condamné à 60 de prison, l'homme en question devrait encore passer 25 ans derrière les barreaux. Il a été condamné à cette peine pour avoir été accusé de complot en vue de violer la loi sur les organisations influencées et corrompues par les racketteurs (loi RICO), de vol de banque, de vol de banque à main armée et de vol de banque-meurtre. Il a été accusé et reconnu coupable pour son implication dans le meurtre de deux policiers de New York et d'un garde armé par un groupe révolutionnaire. En plus, Mutulu Shakur a été reconnu coupable d'avoir participé à l'organisation de l'évasion d'Assata Shakur d'une prison du New Jersey en 1979.

Tupac Shakur a vu le jour à New York, le 16 juin 1971. Il a été assassiné le 13 septembre 1996 à Las Vegas. Il a démarré sa carrière artistique à 12 ans, avec le groupe "127th Street Repertory Ensemble". En 1986, il a appris la comédie, la danse et la musique à ''Baltimore School for the Arts". Par la qualité de ses œuvres, Tupac Shakur a été et demeure une légende du rap dans le monde entier.