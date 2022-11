Kylian Mbappé a fait un geste polémique à la fin du match entre le PSG et Auxerre. Lors d'une altercation avec le joueur auxerrois Kays Ruiz-Atil en allant dans les vestiaires du parc des princes, l'attaquant français a tenu ses parties intimes en se tournant vers lui. Un geste très gênant pour le marocain mais également pour la planète. Kylian Mbappé pourrait être la cible de critiques à moins d'une semaine de la Coupe du Monde.

Une altercation a eu lieu entre Kylian Mbappé et Kays Ruiz a tourné à la polémique. Le joueur parisien s'est rendu auteur d'un geste obscène. Une vidéo captée par Amazon Prime montre Kylian Mbappé agrippé à ses parties intimes tout en fixant Kays Ruiz-Atil dans le tunnel du vestiaire du parc des princes. Ce dernier était visiblement gêné et semble très contrarié. En quelques heures, la vidéo du geste vulgaire de Kylian Mbappé a fait le tour des réseaux sociaux et a fait réagir quelques internautes dont Lapis qui a laissé un tweet rigolo «J’suis choquée Mbappé il est trop à l’aise avec son bazouzou». Ce geste est incompréhensible après la belle victoire du Paris Saint-Germain face à l'AJ Auxerre (5-0). Pour l'instant, l'on ne sait pas ce que les deux se sont dits et que peut traduire ce geste de Kylian.

L'attaquant français pourrait se mettre la presse à dos à une semaine de la Coupe du Monde. Et pourtant, il a réalisé un bon match face à Auxerre ouvrant le score dès la 11ème minute et participant à la victoire 5-0 de son club. C'est une performance qui l'aurait donné des ailes avant la coupe du monde. Mais le geste en fin de match risque de ternir son bilan sportif de cette première partie de saison où il marqué 19 buts marqués et délivré 5 passes décisives en 20 matches. On pourrait plus parler de son comportement que sa performance. Mbappé va maintenant rejoindre l’équipe de France pour préparer le Mondial.