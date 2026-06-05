Mondial 2026 : Nike réunit Mbappé, Cristiano Ronaldo et Vinicius Jr dans une publicité virale (video)

Nike a dévoilé jeudi une nouvelle campagne publicitaire consacrée à la Coupe du monde 2026. L’équipementier sportif américain réunit plusieurs figures du football mondial, dont Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland et Vinicius Jr, mais aussi des personnalités venues d’autres univers comme LeBron James, Kim Kardashian ou encore Lisa, membre du groupe Blackpink.

Intitulée « Rip the Script », cette production de six minutes mise sur un scénario où un tournage publicitaire bascule progressivement dans le chaos. Diffusée à l’approche du Mondial 2026, la vidéo a rapidement suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux en raison de son casting particulièrement fourni.

Un rassemblement de stars du football et du divertissement

Le film s’ouvre sur une scène mettant en vedette Kylian Mbappé. Le capitaine de l’équipe de France est rappelé à l’ordre par un réalisateur mécontent de le voir s’écarter du script prévu. Cette situation sert de point de départ à une succession de séquences où plusieurs joueurs remettent en cause le déroulement du tournage.

Nico Williams et Federico Valverde déclenchent ensuite une série d’actions balle au pied qui entraîne progressivement d’autres internationaux équipés par Nike. Vinicius Jr, Jamal Musiala, Raul Jimenez ou encore Tyler Adams participent à cette course-poursuite qui traverse différents décors et perturbe plusieurs productions fictives.

Le ballon devient le fil conducteur de la campagne. Son parcours permet de faire apparaître de nombreuses célébrités, parmi lesquelles Didier Drogba, Zlatan Ibrahimovic, Éric Cantona et la présentatrice Kate Scott. Kim Kardashian figure également dans la vidéo, tout comme la chanteuse Lisa.

Cristiano Ronaldo et LeBron James dans une séquence remarquée

L’un des passages les plus commentés montre Cristiano Ronaldo et LeBron James réunis lors d’une rencontre présentée comme une discussion autour de la retraite du « GOAT ». Selon le scénario imaginé par Nike, l’arrivée du ballon interrompt l’échange et pousse le quintuple Ballon d’Or portugais à quitter la réunion pour rejoindre l’action.

Cristiano Ronaldo apparaît ensuite dans un décor de film d’action où il enchaîne courses et obstacles avant d’être stoppé par Virgil van Dijk. Cette séquence constitue l’un des moments forts de la publicité.

Nike mise sur ses ambassadeurs avant le tournoi

La marque américaine s’appuie une nouvelle fois sur plusieurs de ses athlètes les plus médiatiques à l’approche d’une Coupe du monde. Avant l’édition 2022 au Qatar, Nike avait déjà lancé des campagnes mondiales mettant notamment en scène Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo et Virgil van Dijk.

L’entreprise demeure également l’équipementier de plusieurs sélections majeures attendues lors du Mondial 2026, parmi lesquelles la France, le Portugal, l’Angleterre et le Brésil. La prochaine Coupe du monde se disputera aux États-Unis, au Canada et au Mexique, avec un format élargi à 48 équipes participantes.