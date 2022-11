La pandémie aura eu un impact négatif sur un bon nombre de secteurs d’activités. L’un des plus touchés reste celui du sport en salles. Nul besoin de rappeler l’importance du sport dans la vie de tous les jours. Depuis des décennies les scientifiques ont démontré le bien-fondé des activités physiques sur la santé et le bien-être en général. Mais la pandémie a apporté une toute autre vision de la situation puisqu’il fallait garder une certaine distanciation sociale pour limiter voire éviter les contaminations. C’est avec joie que les aficionados ont accueilli le retour aux salles de sport il y a quelques mois déjà. Dans plusieurs occidentales, les usagers ont retrouvé avec joie leurs habitudes sportives. La salle de sport lyon est parmi les plus appréciées. Un retour qui a permis aux plus paresseux de retrouver le chemin vers une meilleure santé physique, et pour les habitués de sortir du cocon de leur salons transformés en salles de gym temporaire.

Les bienfaits évidents du sport

Faire du sport est bénéfique pour la santé. On le savait déjà. Mais saviez-vous que le sport permet de prévenir bon nombre d’affections et maladies chroniques parmi lesquelles le cancer, le diabète et les maladies du cœur en général et l’hypertension. Le bon sportif a moins de mal à gérer son stress et améliore au fil du temps, la qualité de son sommeil mais également sa santé mentale. Ceux qui souffrent déjà d’une maladie chronique peuvent la contrôler ou mieux avec en adoptant une pratique régulière d’une activité physique. Suivant l’âge de la personne concernée, les activités et leur intensité varient.

Commencer mais aussi se maintenir

Si la plupart des autorités sanitaires dans le monde recommandent une activité régulière, il est conseillé pour les débutants de commencer avec une marche régulière par semaine. Mais au-delà de cette étape, s’inscrire en salle de sport est un incontournable si l’on souhaite garder un rythme conséquent. Pour certains, le simple fait de s’abonner les motive à y aller. Pour d’autres il faut trouver un coach pour les accompagner. Toujours est-il qu’il est intéressant pour les usagers de trouver son mode de fonctionnement et d’améliorer petit à petit sa santé.