La liste des candidats du Mouvement Populaire de Libération (MPL) aux élections législatives de janvier 2023 est dévoilée. Parmi les 218 postulants on retrouve le président de cette formation politique Expérience Tébé. il est candidat dans la 9ème circonscription électorale qui regroupe Dassa-Zoumè, Savalou et Banté. C'est M Tébé en personne qui conduit la liste du MPL dans cette circonscription électorale. Outre Expérience Tébé on ne retrouve pas d'autres figures très connues du paysage politique béninois. Le Mouvement Populaire de Libération est un parti de jeunes selon ses responsables.

Le défi à relever

C'est sa première participation à une élection au Bénin. La formation politique a été portée sur les fonts baptismaux le 21 décembre 2019 à Savè devant une foule de militants et sympathisants venus des 77 communes du Bénin. Elle a le mérite de franchir avec succès toutes les étapes de sélection. Ce qui lui a permis d'obtenir son récépissé définitif bien avant un autre cador de l'opposition: le parti Les Démocrates. Le Mouvement Populaire de libération (MPL) est en quelque sorte le petit poucet de l'opposition.

Il n'a pas encore l'envergure des partis comme la Force Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) ou les Démocrates. Au soir du 08 janvier 2023, on sera vite situé sur le poids poïétique du MPL au Bénin. Si la formation politique arrive déjà à faire entrer quelques députés au parlement, ce serait déjà une victoire, semble t-il. N'oublions pas la règle des 10%. En effet, selon le code électoral, chaque parti devrait avoir 10% des suffrages exprimés sur l'ensemble du territoire national avant de prétendre à un siège au parlement. C'est un autre défi que devra relever le MPL lors des prochaines joutes électorales.