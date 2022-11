Quelques heures après la clôture du dépôt des dossiers de candidatures aux élections législatives de janvier prochain, la liste du parti Union Progressiste le Renouveau (UP-R) a été rendue publique. Certains militants ayant pris connaissance n’hésitent plus à manifester leur mécontentement. Comme on pouvait s’y attendre les grincements de dents ont commencé à se faire entendre après la publication des listes des candidats des partis devant participer au scrutin législatif du 08 janvier prochain.

C’est celle du parti Union Progressiste le Renouveau (UP-R) qui est sur la sellette depuis qu’elle a été rendue publique. Et c’est une grande désillusion pour de nombreux prétendants pour la 9ème législature. Plusieurs personnes qui étaient quasiment certaines d’être sur cette liste ne s’y sont pas retrouvées. Des jeunes qui pavoisaient et bombaient le torse en affirmant à ceux qui veulent les entendre qu’ils avaient déjà l’onction des hauts responsables du parti n’ont que leurs yeux pour pleurer. Le renouvellement de la classe politique avec l’entrée massive de jeunes et de femmes tant souhaitées et brandie par les dirigeants de ce parti de la majorité présidentielle ne s’est pas réalisé.

Les anciens qui ont passé plusieurs mandats à l’hémicycle se retrouvent encore en pole position. Les responsables d’autres formations politiques qui se sont sabordées pour se fondre dans l’Union Progressiste originelle ne sont même pas sur la liste. Il en est de l’ancien ministre des sports Valentin Aditi Houdé ou de son collègue Théophile Yarou. Me Adrien Houngbédji ne s’en sort pas mieux. A peine a-t-il pu caser une dizaine de son ancien parti PRD sur la liste. L’un de ses fils s’est même retrouvé suppléant d’un candidat dans la 16ème circonscription électorale. Dans le rang des militants du parti, c’est la désolation. Et cette situation pourrait se faire ressentir à l’issue du scrutin législatif prochain. Ceux qui se sentent lésés pourraient ne pas s’invertir sérieusement dans la campagne électorale et le parti pourrait perdre de nombreux sièges.