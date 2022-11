Au départ, ils étaient 8 partis à déposer leurs dossiers de candidatures à la Céna pour prendre part aux élections législatives de 2023. L'un d'eux, en l'occurrence la Nouvelle Force Nationale(NfN) a été rapidement écartée à cause de ses dossiers jugés incomplets par la commission électorale. Il en restait donc 7. Parmi ces 7 partis, 5 ont déjà reçu leurs récépissés définitifs. Il s'agit du Bloc Républicain qui l'a obtenu un peu plus plus tôt puisque ses dossiers de candidatures ne présentaient aucune irrégularités selon la Céna. Les quatre autres formations politiques se sont faits délivrés ce précieux document ce mercredi 16 novembre 2022 au siège de la Commission électorale nationale autonome.

Il ne reste plus que l'UDBN et Les Démocrates

Il s'agit du Mouvement des Elites engagées pour l'émancipation du Bénin (Moele-Bénin), du parti Force Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE), de l'Union Progressiste Le Renouveau et du Mouvement Populaire de Libération (MPL). L'Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN) n'a pas encore obtenu son récépissé définitif. Selon les informations rapportées par le journal Le Matinal, son dossier serait toujours en examen à la Céna. Il devrait recevoir son récépissé définitif dans la journée selon la même source. ll ne reste que Les Démocrates.

A l'heure actuelle, on ignore si ce parti prendra vraiment part à ces élections législatives. Aux dernières nouvelles; on apprend que la formation politique n'est pas parvenue à un accord avec l'administration des impôts pour obtenir les 4 quitus fiscaux qui lui manquent. Or sans ces pièces, ses dossiers sont incomplets. En somme, il ne pourra pas être retenu pour prendre part au scrutin de janvier 2023. Rien n'est encore officiel pour le moment. Une disqualification du parti de Boni Yayi ferait tout de même jaser.