Le parti Les Démocrates a obtenu son récépissé définitif ce samedi 19 novembre 2022 des mains du Président de la Commission Electorale nationale autonome (Cena), Sacca Lafia pour prendre part aux prochaines élections législatives du dimanche 08 janvier 2023. La participation du parti Les Démocrates à ces élections législatives de 2023 a été donc possible grâce à la décision El 22-004 du 17 novembre 2022, rendue par la Cour constitutionnelle à l’issue de l’audience spéciale tenue le jeudi 17 novembre 2022 au siège de la Haute juridiction à Cotonou après le recours formulé par les responsables dudit parti contre la Direction générale des impôts (DGI).

Après avoir reçu le récépissé définitif de la Cena, le président du parti Les Démocrates, Eric Houndété a déclaré devant la presse que c’est un appel au devoir. Il a laissé entendre qu’ils ont fait le chemin de croix. « Nous nous y attendions. Nous savions que ça pourrait être très difficile, très laborieux pour nous parce que nous sommes ce que nous sommes, parce que nous ne sommes pas les autres. Nous avons fait le chemin que vous connaissez et par la grâce de Dieu, nous avons aujourd’hui reçu notre récépissé définitif » a-t-il lâché.

Ce récépissé, selon Eric Houndété, n’est pas que celui du parti Les Démocrates à travers ses militants. C’est le récépissé des Béninois épris de paix, de justice et d’égalité, de tout le peuple béninois, membres ou non du parti Les Démocrates. L’ancien vice-président de l’Assemblée nationale a salué tous ceux qui ont œuvré pour que le dossier de candidatures soit monté, ceux qui se sont sacrifiés pour s’acquitter des "vrais et faux" impôts, ceux qui ont été sacrifiés pour qu’ils puissent avoir une liste qui passe et tous les camarades dont ils ont dû se séparer pour que leur présence dans la liste des partis en compétition soit effective.

Le Président de la plus grande formation politique de l’opposition a également remercié tout un chacun, l’ensemble des Béninois qui les ont soutenus et manifestés une joie immense jeudi dernier lorsque la Cour constitutionnelle a déclaré que leur liste devrait être réintégrée dans le processus. Il n’a pas oublié ceux qui ont fait la fête à Cotonou, à Parakou, à Abomey-Calavi, à Natitingou et un peu partout au Bénin. Pour lui, la lutte continue et c’est maintenant que le combat commence parce qu’on ne les attendait pas.

« Mais nous y sommes et nous y resterons » a-t-il affirmé avant d’ajouter que « les derniers seront les premiers ». Eric Houndété a fait savoir qu’ils ont été les derniers sur la liste des partis politiques admis à concourir mais ils seront les premiers par la grâce de Dieu et le travail de leurs camarades qui sont sur le terrain, par la volonté de ce peuple qui veut que plus jamais, il n’y ait une Assemblée nationale monocolore, qui veut qu’à l’Assemblée nationale, les députés soient l’émanation du peuple. Il est alors certain que le parti Les Démocrates va réussir ce challenge et il l’espère d’ici le 8 janvier 2023 et que ce 08 janvier 2023,selon lui, « sera le jour du peuple ».