Le Mouvement des Elites engagées pour le développement du Bénin (Moele-Bénin) ne se sent plus de joei après l'obtention de son récépissé définitif. Dans un message aux militants, son président Jacques Ayadji n'a pas manqué de rappeler le chemin parcouru , non sans égratigner ceux qu'il accuse d'avoir vainement nui à sa formation politique. "Moele-Bénin est une fierté nationale car c'est le seul parti qui, sans passe droit et uniquement guidé par ses convictions fortes a travaillé dur pour obtenir tout ce qui fait de lui un parti respecté par les honnêtes citoyens. Et c'est là où réside toute votre fierté. Fierté d'avoir cru à un idéal. Fierté d'avoir surmonté tant d'obstacles. Fierté d'avoir persévéré face à l'adversité malsaine et aux diffamations les plus sordides" a écrit le président du parti.

"Pour savourer une autre victoire au lendemain du 08 janvier 2023"

Pour lui, cette victoire d'étape que constitue l'obtention du récépissé définitif, doit inciter les militants du Moele-Bénin a préparé la prochaine étape avec encore plus de "force et de détermination afin de pouvoir savourer une autre victoire au lendemain du 08 janvier 2023. En effet, c'est à cette date, qu'auront lieu les élections législatives de 2023. Le parti de Jacques Ayadji compterait parmi ses candidats, des artistes musiciens et comédiens. Il a aussi fait la part belle aux pratiquants des religions endogènes. David Koffi Aza, le célèbre prêtre du Fâ est par exemple, un membre de ce parti politique.

Jacques Ayadji, le patron du Moele-Bénin a exprimé toute sa détermination à mener à "bon port" le parti "afin que le "symbolique de (sa) dénomination prenne tout son sens". Car "Moele-Bénin doit être la moelle épinière qui nourrit l'énergie vitale de notre pays et y entretient la santé de ses organes nécessaires à son épanouissement et à son développement". "Nous en avons désormais les capacités car nous savons nous battre seuls et gagner" poursuit M Ayadji. Rappelons que le parti a été longtemps courtisé par les grands ensembles politiques dans la perspective d'une fusion, mais il a toujours refusé cette option, préférant faire chemin seul.