Le syndicaliste et homme politique, Laurent Mètongnon et ses co-accusés achèveront leur séjour derrière les barreaux le 23 novembre 2022. Pour ce faire, la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin envisage les accueillir avec beaucoup de ferveur et de cordialité. L’ancien Secrétaire général de la Fésyntra-finances et ancien président du Conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale (Cnss) et ses co-accusés ont été arrêtés le 17 novembre et mis sous mandat de dépôt le 23 novembre 2017.

Il leur est reproché d’avoir placé des fonds d’une valeur de 17 milliards de FCfa à la Banque internationale du Bénin (Bibe) alors que celle-ci était en difficulté financière. Ces faits remontent à avril 2014. Cependant, selon la CSTB, il s'agit d'un emprisonnement arbitraire. Après avoir purgé leur peine de cinq ans d'emprisonnement, ils pourront rejoindre leurs familles dans quelques semaines. ‹‹ Pendant toute la durée de leur détention, Laurent Métognon et ses co-accusés ont été l’objet de toutes formes de torture morale, de persécution, etc. Mais ils ont résisté et ont tenu bon. Bravo à eux ! Le courage, la bravoure et la dignité de Laurent Mètongnon et de ses co-accusés doivent être salués, magnifiés et célébrés ››, lit-on dans un communiqué de la CSTB.

C'est pourquoi les responsables de la CSTB et le Comité de Soutien aux Détenus et Exilés Politiques (CSDEP) invitent les travailleurs de toutes les couches, les jeunes, les femmes, les retraités, toutes personnes de bonne volonté, éprises de justice et de paix, à une mobilisation massive pour accueillir avec honneur, Laurent Mètongnon ‹‹ de façon particulière, en vertu de son engagement patriotique au service des travailleurs, de la jeunesse et du peuple ››. D'après ce communiqué en date de 14 novembre 2022, l'accueil de cet homme aura lieu à la Bourse du travail de Cotonou, le jeudi 24 novembre 2022 à 12 heures. En vue de faire convenablement face aux dépenses liées à cet événement, la CSTB a lancé une souscription volontaire. Ceux qui veulent déposer directement leur contribution peuvent se rapprocher du secrétariat de la CSTB à la Bourse du Travail de Cotonou.