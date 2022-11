Les autorités sud-coréennes comptent envoyer un vaisseau spatial sur la Lune pour des recherches en 2032, et en 2045 dans le but de conquérir Mars. C’est ce qu’a fait savoir lundi, le président Yoon Seok-youl. "Le président Yoon Seok-yeul a promis d'offrir aux générations futures un cadeau sous forme de ressources de la Lune. Il a présenté un plan visant à développer d'ici cinq ans un moteur d’une fusée qui peut atteindre la lune, capable d’y atterrir en 2032 et commencer l'exploitation de ressources minières, et au centenaire de la libération du pays - en 2045 - pour atterrir sur Mars", indique une publication sur le site internet du Bureau du président sud-coréen.

"À l'avenir, un pays qui comprend l'importance de l'espace peut devenir un leader économique mondial et résoudre les problèmes de toute l'humanité", a déclaré le dirigeant sud-coréen. Il a également noté que le rêve de transformer la République de Corée en une puissance spatiale "n'est plus un avenir lointain", mais une opportunité et un espoir pour la génération montante et la jeunesse actuelle.

Le président Yoon Seok-youl a également réitéré son intention de créer une organisation similaire à la Nasa en République de Corée. C'était une de ses promesses de campagne.Le 21 juin, la fusée spatiale Nuri, de conception entièrement sud-coréenne, a été lancée avec succès en orbite. Pour Yoon Seok-youl, cet événement a ouvert à la République de Corée "la route vers l'espace". (Tass)