Depuis la mythique mission Apollo 17 en 1972, qui a vu Neil Armstrong fouler pour la première fois de l'histoire le sol de la lune, aucun habitant de la terre n'y était retourné. Cette situation va changer dans les années à venir. En effet, le programme Artemis de la NASA va permettre d'envoyer de nouveau des Hommes sur la lune. C'est notamment le vaisseau spatial Orion qui est en cours de développement et qui sera utilisé pour la future mission sur la lune.

Une mission non habitée, Artemis 1 a effectué au cours de cette semaine un vol test vers la lune en vue de préparer des éventuelles missions qui vont amener les humains sur le sol lunaire. Les responsables de la NASA ne comptent pas seulement amener des humains sur la lune, l'objectif ultime est de constituer des colonies de peuplement à long terme qui vont accueillir des groupes de personnes. La NASA effectue actuellement des recherches pour que l'homme puisse vivre sur la lune d’ici la fin de cette décennie.

Ces travaux de l'agence spatiale américaine vont offrir de nouvelles perspectives à l'humanité. Cela rappelle le projet fou d'Elon Musk qui compte coloniser la planète Mars. Pour la NASA, la lune n'est qu'une étape qui doit servir de tremplin pour une possible installation sur d'autres planètes du système solaire. À noter que le programme Artémis est l'un des plus ambitieux programme spatial en cours et est doté d'un budget de 93 milliards de dollars.