La presse française a révélé les raisons de l'agacement de Kylian Mbappé en octobre dernier. En effet, le journal L’Equipe a annoncé que le joueur se serait mis en colère après avoir constaté un gros retard de paiement de son salaire de septembre de la part du PSG. L'agacement du star parisienne s'était manifesté par ses envies de départ annoncées à l'époque par RMC Sport et relayées par de nombreux médias. Kylian Mbappé avait été payé quelques jours plus tard mais la bombe avait déjà éclaté. Les dirigeants ont expliqué le retard par une nécessité pour le club de se conformer au fair-play financier.

C'est une nouvelle révélation de la presse française à quelques cinq jours de la coupe du monde. Elle croit savoir ce qui avait mis Kylian Mbappé en froid avec le PSG le mois dernier. Selon L'Equipe, il s'agit essentiellement d'une affaire de non paiement de salaire. Le joueur avait tempêté parce qu'il avait un retard sur sa paie du mois de septembre selon le journal. L'intrigue se serait accrue en constatant que ses compaires d'attaques Neymar et Messi avait une situation bien régulière. Se sentant humilié et trahi par le club, il a exprimé ses envies de quitter le club comme l'avait annoncé par RMC Sport. Il reprochait le club de n'avoir pas tenu ses promesses conformément au clauses conclues lors de sa prolongation de contrat en mai dernier.

Le paiement qui avait finalement eu lieu deux jours plus tard ne l'était en intégralité. Le club s'expliquait plus tard selon certaines sources, par un problème de trésorerie et la mise en règle avec le fair-play financier. « le club avait réglé la totalité des salaires et bonus individuels dus à date au joueur. Comme dans tous les clubs, il arrive qu’il y ait parfois des décalages dus aux modalités de paiement », a déclaré Jean-Claude Blanc, représentant du PSG. De son côté, Kylian Mbappé s'est refusé de commenter la moindre information. Lors de sa prolongation, le PSG lui a accordé 70 millions d’euros bruts annuels faisant de lui le joueur le plus payé au monde. Il est à Clairefontaine où il prépare la coupe du monde avec l'équipe de France championne du monde en titre.