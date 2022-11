La Coupe du monde de Football 2022 bat actuellement son plein au Qatar. Après son incroyable défaite contre l'Arabie Saoudite, l'Argentine de Lionel Messi n'avait d'autre choix que de remporter son deuxième match contre le Mexique. Ce fut chose faite puisque l'Albiceleste s'est imposé sur le score de (2-0) face aux mexicains avec un grand Lionel Messi. En effet, La Pulga a inscrit un but et délivré une passe décisive. Grâce à cette victoire, les hommes de Lionel Scaloni ont désormais leur destin en mains. Il faudra réaliser une bonne performance contre la Pologne de Robert Lewandowski.

Suite à leur précieuse victoire contre le Mexique, les joueurs argentins ont fait la fête comme il se doit ce succès dans les vestiaires. Une séquence vidéo est par la suite devenue virale sur internet. Dans la vidéo, on aperçoit l'argentin qui se déchausse et qui donne accidentellement (visiblement) un coup de pied dans le maillot du Mexique. En suivant la vidéo de plus près, on a même l'impression que Leo Messi marche sur le maillot mexicain. Pour certains, le sextuple ballon d'or n'a pas fait ce geste intentionnellement, mais cela a provoqué l'ire de la toile et les internautes mexicains étaient parmi les plus mécontents. Canelo Alvarez, la superstar mexicaine de la boxe, s'est emparée de son compte Twitter pour mettre en garde La Pulga. Pour le champion de boxe, Lionel Messi a manqué de respect au Mexique en piétinant le maillot de la sélection nationale.

Sur Twitter, il a menacé le sextuple ballon d'or en ces termes : "Avez-vous vu Messi nettoyer le sol avec notre maillot et notre drapeau ? Il ferait bien de demander à Dieu que je ne croise pas son chemin !". Alvarez, champion du monde dans quatre catégories, est une icône dans son pays et son tweet a rapidement fait le tour du monde. Sergio Aguero, l'ex-partenaire de Messi en sélection, a essayé de calmer le jeu en demandant à Alvarez de mettre un peu d'eau dans son vin. "M. Canelo, ne cherchez pas d'excuses ni des problèmes, vous ne connaissez probablement pas assez le football et ce qui peut se passer dans les vestiaires" dira celui que l'on surnomme le Kun.