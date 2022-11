L’ancienne première dame des Etats-Unis, Michelle Obama, a abordé le sujet de ses cheveux, quand elle se trouvait à la Maison Blanche. Lors d’une conférence de presse, le mardi 15 novembre 2022, au cours de laquelle elle faisait la promotion de son nouveau livre Cette lumière en nous, l’épouse de l’ex-président américain Barack Obama a confié qu’elle s’est interdit de porter des cheveux tressés, pendant toutes les années qu’elle a passées à la Maison Blanche. Face à l’animatrice Ellen Degeneres, elle a déclaré que « (Les Américains) commençaient tout juste à s'habituer » à voir une famille noire à la Maison Blanche.

Elle avait avoué détester son apparence

Et bien qu’il aurait été facile d’arborer ses cheveux tressés, Michelle Obama s’est rappelée avoir pensé : « Non, ils (les Américains) ne sont pas prêts ». Notons que ce n‘est pas la première fois que l’ex-première dame des USA traite des sujets ayant trait à son apparence. Dans une interview qu’elle a accordée, toujours dans le cadre de la promotion de son nouvel ouvrage, elle avait avoué détester son apparence. L’ancienne première dame avait indiqué qu’après avoir fait un auto-examen de conscience, qu’elle essaye d’être gentille avec elle-même et invite toutes ses semblables à en faire autant.

Au micro du média britannique BBC, l’épouse de Barack Obama a expliqué que dans son nouveau livre, elle partage l’idée selon laquelle il est important de s’accueillir pour ne pas sombrer dans un jugement inapproprié sur soi-même. C’est par ce biais qu’elle a invité les femmes à se donner de la détermination pour se sentir bien dans leur peau. Elle poursuit en affirmant : « Si nous ne commençons pas par apprendre à nous aimer tels que nous sommes, il est difficile de transmettre cela aux autres ». En dehors de l’estimation qu’elle a sur sa personne, l’auteure avait également donné des stratégies qui peuvent aider à maîtriser la peur qui peut dominer l’être humain à un moment donné.