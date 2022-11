Omar Arouna vient d’être récompensé pour ses efforts en faveur de la démocratie et du développement. L’ancien ambassadeur du Bénin près les Etats Unis a reçu le « prix du meilleur acteur de la diaspora ». C’était le samedi 26 novembre 2022 au cours de la 6è soirée de gala dénommée « la nuit des élites » qui s’est tenue à Blue Zone à Zongo. Authentique Media a organisé samedi 26 novembre sa soirée de récompense des meilleurs acteurs du développement au Bénin et dans la sous région.

Au début de la soirée, Yves Dah Gounon, initiateur de cet évènement a précisé les critères de choix des personnalités choisies. « Si vous êtes ici c’est parce que vous le méritez. La nuit des Elites honore les acteurs qui travaillent réellement et dont les actions ont des impacts probants sur le développement. Il s’agit des modèles de succès et des exemples de ponctualité, d’éthique et de bonne gouvernance ». Même discours tenu par Maxime Gbénou, membre du jury qui a aussi tenu à préciser que les lauréats doivent être « excellent dans leur domaine, modèle de succès et de bonne gouvernance ».

Après ces explications sur les critères de choix, il a été procédé à la lecture des seize icônes du développement venant du Bénin, du Tchad, du Togo qui ont été récompensés pour les différentes œuvres. Parmi eux, il y a bien Omar Arouna, ancien ambassadeur du Bénin près des Etats Unis. Le film projeté sur sa personne et qui a été fortement applaudi par la salle le présente comme « un homme de réseaux ayant un carnet d’adresses impressionnant ». Né le 13 septembre 1964 à Cotonou, Omar Arouna est crédité d’un parcours élogieux. Après un master of business administration and cybersecurity obtenu à l’université Georges Washington, il s’engage dans une carrière professionnelle florissante. De 1997 à 2000, il est responsable des technologies d’Africare Inc, une ONG qui s’est engagée à répondre à des questions de développement et de politique africaine. De 2000 à 2005, Directeur des Tics d’un cabinet d’avocat. Il est aussi le président d’un cabinet conseil des technologies et de communication aux Etats Unis. Ce cabinet le propulse comme Directeur des Tics de 2005 à 2006 de Virginia Roll Always. 2006 à 2014, il est directeur principal de Goodworks international et a joué un rôle de premier plan dans le conseil des conseils publics et privés sur la politique, la structuration des transactions commerciales et financières. C’est en cette même année qu’il a été nommé ambassadeur du Bénin près les Etats Unis, le Mexique, de la Banque Mondiale et du FMI, poste qu’il occupe jusqu’en 2016 avec une mission bien particulière. On se rappelle bien qu’à ce poste diplomatique, il avait fait un exploit presque inouï en aidant le Bénin à sauver le second compact du Millenium Challenge Acccount(MCA) en 2015 alors que le Bénin avait presque perdu la main et l’aide rapportée. Omar Arouna est également lobbyiste et travaille pour plusieurs pays sur le continent. C’est pour tous ces faits d’arme que le jury dirigé par Didier Samson l’a désigné comme meilleur acteur de la diaspora.