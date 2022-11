Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique Alassane Seidou était hier vendredi 18 novembre au parlement. L'autorité est allée défendre le projet de budget de son ministère devant la commission des finances de l'Assemblée nationale. Cette prévision budgétaire est de 63 milliards 571 millions 118 mille francs Cfa. Le moins qu'on puisse dire c'est que cette somme est supérieure aux 59 milliards 853 millions 766 mille 284 francs Cfa octroyés à son ministère cette année. Cela traduit une hausse de 6,18%. Les dépenses en capital pour cette prévision budgétaire sont de 11 milliards 944 millions 762 mille francs Cfa. Quant aux dépenses ordinaires prévues, elles s'élèvent à 51 milliards 626 millions 356 mille francs Cfa.

"Pour les former et les positionner sur les différents fronts"

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique explique que ce budget, une fois octroyé, permettra de "réaliser des infrastructures, de construire et d'équiper des commissariats". Il va également permettre de "recruter les agents de Police, les former et les positionner sur les différents fronts". Le budget servira aussi à "équiper en général la Police surtout en matériel roulant et au ministère de fonctionner". Ce projet de budget du ministère de l'intérieur s'articule autour de 5 programmes majeurs. Il y a le programme sécurité publique, le programme Pilotage et soutien aux services, le programme protection civile, le programme Gestion intégrée des espaces frontaliers et le programme affaires intérieures.

Dans le même projet de budget exercice 2023 du ministère, il est prévu de doter la commune de Ouèssè d'un dispositif de sécurité pour juguler les braquages; la mise à disposition de moyens roulants (motos) pour les commissariats de chefs-lieux de commune, de même que l'élargissement du champ d'action de l'Agence nationale de protection civile (Anpc). Ceci permettra de faire face aux nouveaux défis notamment l'électrification des commissariats. Les députés ont recommandé toutes ces réalisations qui ont été bien entendu été prises en compte par le ministre dans cette prévision budgétaire.