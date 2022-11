Le mercredi 12 octobre 2022, lors du conseil des ministres Valère Houssou , le directeur général du Fonds National de développement agricole (FNDA) a été déchargé de ses fonctions. Il est ensuite arrêté. L'homme est poursuivi pour "abus de fonction et corruption dans la passation de marchés publics". Selon le compte rendu de cette réunion gouvernementale, il est reproché à certains responsables du Fonds, des faits de rançonnement et de perception de commission. Le procès de Valère Houssou et ses coaccusés s'est ouvert hier lundi 14 novembre 2022 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet). Les prévenus n'ont pas reconnus les faits qui leur sont reprochés. ils ont plaidé non coupables.

Que la Cour se déclare incompétente !

Le ministère public a demandé aux juges qui s'occupent du dossier de se déclarer incompétents et de renvoyer l'affaire en instruction car les faits sont de nature criminelle. Ce qui a été fait. L'ex-Dg du Fonds National de développement agricole et ses coaccusés sont donc retournés en prison. Interrogé il y a quelques semaines par la presse, sur le limogeage de Valère Houssou, le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Houngbédji, a parlé de rupture de la relation de confiance entre le gouvernement et ce dernier. "Il y a une situation qui a fait état de mauvaise gouvernance, le gouvernement en a tiré les conséquences et la confiance étant rompue entre lui et le directeur général qu'il a nommé, il l'a relevé de ses fonctions" a déclaré le Secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement.

Après avoir relevé le Dg du FNDA de ses fonctions, l'exécutif a demandé au conseil d'administration du FNDA de prendre des sanctions à l'encontre de tous les autres cadres du Fonds qui seraient "impliqués dans les faits sans préjudices des sanctions judiciaires qui interviendront à la suite des procédures subséquentes qui seront mises en œuvre". Rappelons que le FNDA est un établissement public à caractère agricole, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche (MAEP).