C’est une histoire qui sort de l’ordinaire ! Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, une fillette a eu ses premières règles alors qu’elle n’avait que 09 mois. En effet, sa maman Sarah Regan, 38 ans, originaire d’Australie raconte au média britannique The Sun. qu’un petit matin, elle s’est empressée d’aller voir sa fille alors qu’elle pleurait. Mais grande a été sa surprise quand elle a découvert que sa couche est pleine de sang. Effrayée, elle accourt aux urgences et le diagnostic établi après les examens est surprenant. Le médecin affirme que la petite fille de 9 mois a ses menstrues.

Lorsqu’elle a découvert la couche de la petite Birdie, la jeune maman a pensé sur le champ à une maladie bien pire comme une infection des reins. Mais tel n’était pas le cas. Le médecin qui a reçu le bébé et sa mère a demandé sur place un scanner. Après observation, celui-ci a constaté que les os du bébé étaient à un stade de développement avancé pour son âge. Résultat, la petite était en état de maturation sexuelle avant l’âge moyen et donc atteinte de puberté précoce, ce qui explique la survenue des premières règles chez elle.

Des tests tous les six mois

Une fois qu’elle a appris la nouvelle, la jeune mère n’en revenait pas. ‘’Je ne savais pas quoi penser, on ne savait rien à ce sujet et n’en avions jamais entendu parler avant’’ avoue-t-elle étonnée. Cependant, même si cet évènement est survenu dans la vie de sa fille, la petite se développe normalement comme tous les enfants informe-t-elle. Birdie a désormais 3 ans comme le rapporte le site The Mirror. Mais elle n’a pas échappé à l’un des symptômes de la puberté qu’est l’acné. Les médecins recommandent qu’elle l’amène faire un scanner, une échographie et des tests hormonaux tous les six mois. En tous cas, la maman se dit prête à accompagner sa fille pour qu’elle ne soit pas affectée par cette différence.