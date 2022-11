La délégation polonaise participant à la coupe du monde au Qatar a voyagé sous haute escorte aérienne. En effet, l’avion transportant des joueurs polonais pour le Qatar a fait son parcours avec d’autres avions de chasse vers la frontière sud du pays. Il s’agit des avions de chasse de type F-16. Cette option des autorités polonaises fait suite à la situation relative au tir de missile qui a tué deux agriculteurs à proximité de la frontière ukrainienne. La situation qui s’est produite le 15 novembre dernier avait suscité une vague de réactions dans le monde.

Le tir de missile avait occasionné la fermeture de la frontière entre l'Ukraine et la Pologne à cause de la crainte relative à un envahissement de migrants. A ce sujet, le président ukrainien Volodymyr Zelensky ce jeudi a fait savoir qu’il « ne sait pas ce qui s’est passé ». Ces propos de l’homme fort de Kiev interviennent alors qu’il avait soutenu peu après la situation que le missile était d’origine russe. Ses déclarations ont été plus souples désormais après la publication du rapport de l'enquête internationale.

Premier match contre le Mexique

« Les éléments que l'on a actuellement, ce sont des photographies d'un missile 5V55. Ce missile peut être lancé par le système S300 PS, ou PT, en service en Ukraine. C'est un système qui a été conçu dans les années 1980. »a rapporté Pierre Grasser, ancien officier de l'armée de l'air française et chercheur associé au laboratoire Sirice. Rappelons que, la Pologne qui n’est pas à sa première participation à une phase finale de la Coupe du Monde livre son premier match contre le Mexique le mardi 22 novembre.