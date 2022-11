Le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Houngbédji a animé son traditionnel point de presse hier mercredi 16 novembre 2022. L'ancien journaliste a été amené à répondre à une question sur le parti Les Démocrates, Une formation politique qui visiblement est écartée de la course aux élections législatives faute de quitus fiscal. Les journalistes ont rapporté que des béninois voient dernière cette déconvenue une manœuvre politique. Pour le porte parole du gouvernement. la loi autorise chaque parti à présenter sur sa liste, 109 candidats titulaires et 109 suppléants. Le débat selon lui "tourne autour de 3 ou 4 potentiels candidats (du parti Les Démocrates) qui n'auraient pas obtenu leur quitus fiscal".

Cette "minorité ne conteste pas l'objectivité des observations de l'administration fiscale"

Léandre Houngbédji fait donc remarquer que l'ultra-majorité des candidats sur cette liste ont pu se faire délivrer la pièce en question. Il n'y a qu'une minorité qui a échoué à l'obtenir, laquelle minorité "ne conteste pas l'objectivité des observations de l'administration fiscale" et aurait accepté de prendre des engagements pour payer ce qu'elle doit au fisc, selon le porte parole du gouvernement. Le Secrétaire général adjoint de l'exécutif béninois fait par ailleurs savoir que "les béninois, toutes conditions sociales confondues paient leurs impôts et taxes". "Pourquoi voulez -vous qu'on exonère quelques-uns de leur devoir vis-à-vis de la République et qu'on veuille faire croire qu'ils seraient victimes d'entourloupes ou de crocs-en-jambe d'adversaires politiques ou particulièrement du gouvernement" demande t-il ensuite à ses vis-à-vis.

Pour lui ne faut pas chercher loin: 'Trêve de polémique. Attendons que la Céna apprécie la recevabilité des dossiers des uns et des autres et nous pouvons être définitivement fixés sur qui a payé qui n'a pas payé, qui est qualifié et qui n'est pas qualifié". Rappelons que Les Démocrates n'ont jamais pris part à une élection depuis leur création et cela risque d'être encore le cas l'année prochaine. Le parti a cependant déposé un recours devant la Cour constitutionnelle. " Nous espérons dans l'intérêt du Bénin, que le dénouement de ce contentieux par la Haute Juridiction nous rétablira dans nos droits" indique un communiqué du président Eric Houndété aux militants du parti.