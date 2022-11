Karim Benzema est l'une des cibles des critiques après la défaite du Real Madrid en championnat ce lundi 07 novembre 2022. Battu par Rayo Vallecano (3-2), le club merengue s'est fait chiper la première place par le FC Barcelone. Cette défaite passe mal chez les fans et quelques légendes du club. Ménagé pour le match, Karim Benzema est accusé de préférer l'équipe de France au club. Il est la cible de plusieurs critiques sur les réseaux sociaux et l'ancien joueur du Real Madrid Guti n'a pas été tendre avec l'attaquant français.

L'attaquant français est ménagé depuis quelques matchs pour ses pépins physiques. En l'absence de Karim Benzema, le Real Madrid s'est incliné ce lundi en championnat sur le terrain du Rayo Vallecano (2-3). Une défaite lourde de conséquence puisque le Real Madrid perd la première place de la Liga au profit du FC Barcelone. L'entraîneur italien Carlo Ancelotti a préféré ne pas utiliser son attaquant vedette selon son souhait. Karim Benzema ne souhaite pas prendre de risque à quelques jours de la Coupe du monde où l'équipe de France a déjà perdu plusieurs cadres.

Mais cette option du joueur français passe mal à Madrid. Plusieurs le critiquent de préférer sa sélection au détriment du club. Les fans du Real Madrid s'attaquent au ballon et l'ancien joueur Guti s'y est mêlé. Au cours de l'émission El Chiringuito, il n'a pas hésité à critiquer Benzema. « Il y a un possible risque de ne pas aller au Mondial, mais tu dois l'assumer parce que ce n'est pas possible de laisser ton équipe. Bien sûr, personne ne veut rater la Coupe du monde mais il faut d'abord jouer avec ton équipe. On ne joue pas avec les joueurs qui devraient le faire à cause du Mondial », a-t-il déclaré avant d'ajouter que « tout le monde sait que ça peut arriver. Je ne comprend pas comment une équipe comme le Real Madrid n’a pas d’alternative. »