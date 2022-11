Une possible guerre entre les deux superpuissances mondiales, la Chine et les Etats-Unis préoccupent fortement le milliardaire américain Ray Dalio, fondateur du géant des fonds spéculatifs Bridgewater Associates. Dans un billlet sur le réseau social professionnel LinkedIn, il a évoqué des signes qui indiquent que les deux pays vont vers une guerre. « La simple possibilité d’une guerre de grande envergure entre la Chine et les États-Unis a des conséquences néfastes pour le monde » a-t-il déclaré avant d’ajouter : « Imaginez que le fait d’investir ou de fabriquer en Chine, ou d’acheter des produits chinois devienne aussi politique que de faire des affaires avec la Russie ».

Les deux pays sont dans « une guerre d’influence géopolitique »

Selon lui, une telle chose pousse notamment les investisseurs à rechercher des opportunités d’affaires dans d’autres pays. D’après Ray Dalio, cela se traduit par le fait que les entreprises déplacent leur production en direction d’autres pays tels que le Mexique ou encore l’Inde. Toujours dans son billet LinkedIn, il a ajouté que : « Les États-Unis et la Chine sont maintenant dans une guerre commerciale, une guerre technologique, une guerre d’influence géopolitique et une guerre économique, et ils sont maintenant dangereusement proches d’une guerre militaire ». Notons que les propos de Ray Dalio interviennent après ceux du président américain Joe Biden, qui avait dit ne pas vouloir d’un conflit avec l’empire du milieu.

Le président américain Joe Biden avait assuré ne pas vouloir d'un conflit entre son pays et la Chine. Présent au sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean), il a déclaré que les lignes de communication entre les deux pays allaient rester ouvertes pour prévenir les conflits, au dernier jour du sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean), à Phnom Penh, au Cambodge. Joe Biden utilise ce langage pour traduire sa volonté de garantir la paix dans le détroit de Taïwan et la liberté de navigation dans la mer de Chine méridionale. « Les États-Unis se livreront à une concurrence vigoureuse (...) tout en gardant les lignes de communication ouvertes et en veillant à ce que la concurrence ne dégénère pas en conflit », avait annoncé Washington dans un communiqué à quelques heures d'une rencontre lundi avec Xi Jinping en prélude au sommet du G20 à Bali, en Indonésie.