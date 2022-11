Le 11e mois de la guerre en Ukraine sera bientôt acté et nul ne sait quand est-ce que la guerre va prendre fin. Les positions sont toujours crispées au niveau de chaque camp, rendant extrêmement compliquée toute tentative de médiation pour une sortie de crise. Le conflit russo-ukrainien a fait basculer le monde dans une nouvelle dimension géopolitique et économique avec des impacts considérables. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine fait rage et des atrocités ont été commises à l'endroit des populations civiles.

De par le monde, des personnalités font recours à leur aura pour amener les belligérants à la table des négociations. Dans un récent entretien au magazine catholique America, le Pape François s'est exprimé sur la guerre en Ukraine et l'enfer que vit les civils. Le souverain Pontife s'est attardé sur l'attitude des soldats russes sur le champ de bataille. Pour le successeur de Benoît XVI, des militaires russes font preuve d'une extrême cruauté. Le guide religieux n'a pas indexé toute l'armée de Russie. Il a affirmé que les éléments non chrétiens des forces armées russes sont beaucoup plus cruels que les soldats de tradition russe. "Généralement, les plus cruels sont peut-être ceux qui sont de la Russie mais ne sont pas de la tradition russe, comme les Tchétchènes, les Bouriates et ainsi de suite. Certainement, celui qui envahit est l'État russe. C'est très clair" a déclaré le Pape François. Les propos du pape argentin ont indigné plusieurs personnalités politiques et religieuses en Russie.

Les leaders des communautés Tchetchènes et Bouriates ont indiqué que les propos du Pape François sont infondés. Les communautés Bouriates et Tchetchènes sont respectivement bouddhistes et musulmanes. Elles constituent un contingent non négligeable au sein des forces armées nationales russes. Le gouverneur de Bouriatie. Alexei Tsydenov a déclaré que les militaires bouriates incarnent les traditions russes et respectent la vie humaine. "Protéger et défendre les civils, et traiter les prisonniers de guerre avec humanité et miséricorde, c'est exactement la façon dont l'armée russe se bat" a signifié Tsydenov. D'autres personnalités comme la porte parole du ministère des affaires étrangères russes, Maria Zakharova ont signifié que les peuples incriminés par le Pape François ne sont pas cruels mais qu'ils se battent juste avec dignité comme l'ont fait leurs ancêtres. « J'ai été extrêmement déçu de lire ces déclarations racistes et inexcusables... N'oublions pas que l'église orthodoxe russe est l'un des plus grands partisans de la guerre », a déclaré Alexandra Garmazhapova, la fondatrice de l'organisation anti-guerre Free Buryatia