La guerre en Ukraine continue d'être au cœur de l'actualité plus de huit mois après le démarrage de l'offensive lancée par la Russie dans le pays de Zelensky. Depuis le mois de Février 2022, l'Ukraine est le théâtre d'une guerre sans merci. Dans les deux camps, le bilan des victimes ne se compte plus et le point des dégâts matériels est alarmant. Mais les deux parties sont toujours autant engagées sur le champ de bataille. Depuis quelques heures, des médias mettent en lumière l'attaque ukrainienne contre le port de Sebastopol en Crimée.

Le week-end écoulée, l'armée ukrainienne a mené une attaque contre le port de la flotte militaire russe en mer Noire. Depuis quelques heures, les médias dont BFMTV révèlent des informations sur cette attaque. On en sait donc un peu plus sur les moyens utilisés par Kiev dans l'attaque contre le port de Sebastopol. Selon le médias français, ce sont des drones suicides maritimes qui ont été utilisés contre les forces armées russes dans cette région. L'étendue des dégâts n'est pas encore précise mais les médias affirment que ses moyens jamais utilisés auparavant par Kiev semblent être difficile à détruire.

De son côté, la Russie a accusé la Grande Bretagne d'être derrière cette attaque contre la flotte russe. Il y a quelques heures, nous vous annoncions que la Russie déploie des missiles hypersoniques chez son allié biélorusse. Deux chasseurs MiG-31K ont été déployés par la Russie chez son allié biélorusse. Comme nous l'avions relaté dans notre précédent article, ces chasseurs de dernière génération capables "d'intercepter des cibles à haute vitesse peuvent voler à 3 200 km/h rapportent des sources généralement bien introduites".