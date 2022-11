Ces derniers temps, la Russie fait beaucoup parler à cause de son projet d'offensive en Ukraine. Cependant, dans le domaine technologique, le pays est entrain de créer des innovations uniques en leur genre qui vont grandement contribuer à façonner le monde de demain. Parmi ces innovations qui prennent forme en Russie, on peut parler de l'avion civil à décollage vertical développé par l'entreprise Ecolibri. L'entreprise a indiqué aux médias russes que la phase de conception de l'aéronef est terminée et qu'il répond à toutes les normes aéronautiques.

L'ensemble des composants de ce bijou technologique ont tous été élaborés en Russie. Son processus de décollage et d’atterrissage sera assuré par des moteurs électriques. L'engin sera doté d'une portée pouvant atteindre 1200 km avec une vitesse maximale de 270 km/h. Selon les concepteurs, l'avion sera en mesure de concurrencer valablement les hélicoptères, car le coût de construction est moins élevé avec de nombreux avantages. Il faut noter que déjà dans les années 60, l'URSS avait développé ce genre de prototype, mais uniquement pour l'industrie militaire.

Actuellement, plusieurs mastodontes de la construction aéronautique comme Airbus, Embraer, Hyundai et Toyota mènent divers projets qui vont déboucher sur la construction d'avions à décollage et atterrissage verticaux. Mais il semble que la Russie ait une longueur d'avance dans ce secteur apparemment très porteur qui va changer dans les années à venir le visage du domaine de l'aéronautique. La guerre russo-ukrainienne a entraîné un dynamisme au niveau des industries spécialisées dans les nouvelles technologies en Russie. De nouveaux protocoles sont entrain de voir le jour afin de faciliter la création d'engins sophistiqués qui seront utilisés dans un environnement en perpétuelle mutation.