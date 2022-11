Les hommes du troisième pouvoir d’un pays que représentent les agents de la presse semblent courir de véritables dangers dans l’exercice de leur fonction ces derniers jours au Sénégal. Après ses révélations explosives divulguées ces derniers jours sur l’actualité notamment l’affaire Ousmane Sonko-Adji Sarr, le journaliste Pape Alé Niang a été arrêté et place en garde à vue alors qu’il changeait le pneu de son véhicule.

Pape Alé Niang, le journaliste sénégalais qui est accusé de soustraction frauduleuse d’un document confidentiel se trouve depuis hier dimanche 6 novembre dans les locaux du commissariat central de Dakar pour les besoins de l’enquête. Selon certains médias, Pape Alé Niang se trouve dans les collimateurs de la justice depuis qu’il a rappelé les troupes de l’armée à la révolte, jeté le discrédit sur l’institution militaire et divulgué des documents classés secret-défense en plus du délit de propagation de fausses nouvelles.

Les éléments de la Sûreté Urbaine sur instruction du procureur de la République, Me Amadou Diouf, lui ont la main dessus aux environ de 15 heures dans la journée du dimanche vers les Allées Pape Guèye Fall pendant qu’il faisait changer un pneu de sa voiture. Une arrestation qu’il avait déjà prédite le 28 octobre dernier. « Ils ont déclenché l’opération d’élimination progressive pour faire le vide et espérer réussir leur funeste projet. En ce qui me concerne, je me suis préparé en conséquence pour la confrontation », avait-il laissé entendre. Après son arrestation, le patron du site Dakarmatin a été acheminé dans les locaux du commissariat central où il a été placé en garde à vue.

Au cours de son audition qui a démarré vers 22 heures, le journaliste était assisté par Mes Bamba Cissé, Moussa Sarr, Ciré Clédor Ly et Demba Ciré Bathily. Il risquerait un emprisonnement d’un an à 5 ans si il en venait à être reconnu coupable pour ceux dont le parquet l’accuse à travers les articles 64, 80 et 363 du Code pénal. Pour rappel, Pape Alé Niang, a à plusieurs reprises brandi des documents d’enquête démontrant la thèse du complot ourdi par des responsables du pouvoir contre Ousmane Sonko. Le journaliste avait dans un de ses lives accusé l’actuel Commandant de la gendarmerie le général Moussa Fall d’enrichissement illicite et qu’il serait propriétaire d’un immeuble en construction au cœur de la capitale de plus d’une dizaine d’étages.

Son arrestation a d’ailleurs fait réagir le Syndicat des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal (SYNPICS). « Nous venons d’apprendre l’arrestation du journaliste de DakarMatin Pape Alé Niang. Le Synpics a pris contact avec l’avocat Me Bamba Cissé pour s’enquérir des motifs de cette arrestation et lui apporter toute l’assistance requise. Le BEN du Synpics suit cette affaire avec intérêt en rapport avec les membres de la CAP (coordination des Associations de Presse) », peut-on lire dans un communiqué publié sur la page Facebook dudit syndicat.

Il faut souligner que Pape Alé Niang n’est pas le seul homme de le presse arrêté ces derniers jours. En effet, au cours de la manifestation organisée par un collectif d’activistes, dans le cadre de la libération de « détenus politiques », présentées dans la presse comme proches de l’opposition, une vingtaine de personnes ont été arrêtées le samedi dans l’après-midi, lors de cette manifestation interdite par le préfet de Dakar. Aussi, Fatou Dione, une vidéaste du site d’information Buur News, a été victime de « violence policière » samedi lors de cette même manifestation. La journaliste s’est « évanouie au moment où les forces de l’ordre sont venues l’évacuer avec une brutalité inouïe ».