Les chercheurs de l’observatoire Catalina Sky Survey ont détecté un astéroïde 4 heures avant qu’il ne s’écrase sur terre ce 19 novembre 2022. Le corps céleste est tombé sans dégâts sur la terre entre le lac Érié des Etats-Unis et le lac Ontario, du Canada selon le média scientifique Numerama. Le Minor Planet Center avait été sollicité pour prendre toutes les informations sur l’astéroïde. Selon les dimensions rapportées par l’agence de détection, l’astéroïde mesure 1 mètre de diamètre. Les chercheurs avaient réussi à déterminer les données sur l’élément 3 heures avant son entrée dans l’hémisphère terrestre.

Un astéroïde est observé pour la sixième fois avant son contact avec la terre. Les chercheurs ont désormais cette habitude préventive pour éviter toute mauvaise surprise. Le nouvel phénomène a été détecté 4 heures plus tôt avant son avènement par l’observatoire Catalina Sky Survey qui a recouru au service d’observation de Minor Planet Center, l’organisme responsable de la détection des astéroïdes. Les scientifiques de l’organisme ont alors procédé aux calculs pour déterminer l’heure et le lieu de son impact. Et c’est avec précision qu’ils ont eu les informations sur l’événement c’est-à-dire l’heure, le lieu et l’impact de son écrasement sur la terre.

Selon Numerama, le corps céleste s’est écrasé sans faire de dégâts le 19 novembre 2022 dans une zone située entre les lacs Érié aux Etas-Unis et Toronto au Canada. « Exactement à l’heure prévue, l’astéroïde est rentré dans l’atmosphère, et est devenu une boule de feu brillante dans le ciel, juste au-dessus de l’endroit annoncé. La détection et les observations en avance de cet astéroïde illustrent notre capacité toujours grandissante à nous prévenir des impacts, même les plus petits », a confié l’ESA, l’agence spatiale européenne.

Le 11 mars 2022, un astéroïde a déjà été observé avant son crash sur la terre par l’astronome hongrois Krisztián Sárneczky. Il s’agissait de la 5ème détection de l’histoire pour anticiper son impact. Selon les explications de scientifiques de la Nasa, ce genre d’événements se passe le plus souvent sans qu’on s’en aperçoive. Ils confient qu’il tombe un astéroïde de ce type toutes les deux semaines. Mais c’est seulement le 6ème qu’ils sont parvenus à détecter avant qu’il ne frappe la Terre. Ils expliquent que les astéroïdes sont très difficiles à voir étant de petits objets, très mobiles par rapport à une étoile. Ce n’est qu’à l’aide de télescopes sensibles qu’ils sont aperçus. Selon la Nasa, un réseau mondial de surveillance s’est organisé pour prévenir le risque car une mission a pris départ en septembre dernier pour tester la capacité à dévier un astéroïde qui serait menaçant.