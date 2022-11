Les terroristes ont encore frappé en Afrique de l'Ouest. Au moins dix soldats togolais ont été tués dans le nord-est du Togo. Ces vils assassinats ont eu lieu lors d'un affrontement avec des combattants terroristes opérant dans les zones frontalières du Burkina Faso. C'est ce qu'a fait savoir lundi la Radio France internationale (RFI), citant les autorités de la région des Savanes. Une information qui confirme les volontés d'expansion des terroristes vers le golfe de Guinée. Selon les informations relayées également par Tass, une importante unité de combattants a attaqué un camp militaire dans la région de Tivoli, près de la frontière avec le Burkina Faso et le Bénin, le 24 novembre, est-il précisé.

Un nombre important de soldats togolais, au moins dix, ont été tués dans les combats. Le nombre exact est en cours de vérification. Depuis l'automne dernier, des terroristes appartenant à des groupes extrémistes ont mené six attaques contre des cibles militaires et civiles dans la région des Savanes. D'importantes unités des forces gouvernementales togolaises ont été redéployées dans la région. L'état d'urgence est en place dans la région des Savanes jusqu'en mars 2023, permettant des opérations militaires pour maintenir l'ordre et la sécurité. Les groupes terroristes opérant au Burkina Faso, au Mali et au Niger tentent désormais d'atteindre la côte atlantique, augmentant leur activité au Togo, au Bénin et en Côte d'Ivoire.