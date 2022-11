Créée dans le souci de faire une bonne utilisation du gaz naturel , La West African Gas Pipeline Company Limited(Wapco) est devenue une référence en matière de transport du gaz naturel dans la sous région. Mardi 22 novembre à l’hôtel Golden Tulip le diplomate, ses responsables se sont entretenus avec les médias. Ce fut une occasion pour eux de faire le point sur les activités de la société ses dix dernières années et d’afficher leur volonté à accompagner l’industrialisation du Bénin par une fourniture continue et gaz pour alimenter les industries.

Concurrencée de manière déloyale au Bénin par une société qui usurpe de son nom, La Wapco continue d’assurer le transport du gaz naturel du Nigeria vers les autres pays que sont le Bénin, le Togo et le Ghana. Au cours d’un échange avec la presse mardi dernier, le Directeur des affaires d’entreprise Dr Isaac Doku a présenté une société qui relevait progressivement la tête après une période difficile de récession économique et de covid. Mais aujourd’hui la société affiche une bonne perspective avec les demandes croissantes de transport en gaz venant du Togo et surtout du Bénin. En effet, avec la création de la centrale de Maria Gléta, le besoin en énergie du Bénin a augmenté considérablement. Et Wapco s’est rapprochée des responsables de la GDIZ pour une proposition d’accompagnement en fourniture de gaz afin d’alimenter les industries qui vont s’y installer. Selon Fredy Sèho, responsable du développement commercial de Wapco « les négociations sont actuellement en cours actuellement afin d’apporter du gaz naturel sur le site de Glo Djigbé ». Ce qui va accroitre davantage ses besoins en énergie.

Au Bénin, Wapco est très présent à travers un centre de régulation et de métrage à Bazounkpa où est basée toute son équipe au Bénin. Dans l’approche du développement de la responsabilité sociale de l’entreprise(RSE), Wapco finance des actions de développement communautaire des populations riveraines du gazoduc. Ainsi, elle a financé 21 projets de construction d’écoles, de centres de santé et d’ouvrages d’assainissement…La société intervient également dans la protection des yeux à travers les dépistages et les traitements des troubles visuels sans oublier son programme communautaire d’autonomisation des jeunes en acquisition de compétence et en financement de bourses de formation professionnelle dont ont bénéficié 620 jeunes.

Gazoduc bidirectionnelle

Elle s’occupe de la gestion du gazoduc ouest-africain (WAGP) long de de 678 kilomètres. Il se raccorde au gazoduc existant Escravos-Lagos au terminal d'exportation de gaz naturel Itoki de la Nigeria Gas Company au Nigeria et se dirige vers une tête de pont à Lagos. De là, il se déplace au large jusqu'à Takoradi, au Ghana, avec des embranchements de livraison de gaz de la ligne principale s'étendant à Cotonou (Bénin), Lomé (Togo) et Tema (Ghana). Le système de pipeline Escravos-Lagos a une capacité de 800 MMscfd, et le système WAPCo transportera initialement un volume de 170 MMscfd et culminera au fil du temps à une capacité de 460 MMscfd. Depuis 2019, le gazoduc transporte aussi du gaz depuis le Ghana qui a aussi découvert un important gisement de gaz. Le principal pipeline offshore s'étend d'est en ouest à une profondeur d'eau moyenne de 35 mètres, bien que certaines sections telles que le sud-est du Ghana, le sud de Lomé et la frontière Bénin-Nigeria se situent entre 50 et 70 mètres.