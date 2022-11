A Montgomery la capitale de l'État de l'Alabama, aux États-Unis, un avion s'est retrouvé suspendu à un pylône de ligne électrique à haute tension dans la soirée du dimanche 27 novembre dernier. Deux personnes étaient à l'intérieur de cet avion. Il s'agit d'un pilote et d'un passager. La brutale collision de l'avion et du pylône électrique à Maryland a plongé des dizaines de milliers de personnes qui résident dans cette localité dans le noir. ‹‹ Un pilote a heurté des lignes électriques près de Montgomery Village, provoquant des pannes de courant généralisées dans tout le comté de Montgomery. Dieu merci, le pilote et le ou les passagers sont vivants dans l'avion, qui est empêtré dans les lignes électriques ››, avait déclaré le vice-président des pompiers et des secours du comté de Montgomery, Evan Glass.

Suite à cette mésaventure, plus de 140 pannes électriques ont été signalées dans la région. Selon les sapeurs pompiers de la zone, des dommages ont été causés à 120 000 clients de la '' Potomac Electric Power Company''. «Plusieurs unités restent sur les lieux de ce petit avion qui s'est écrasé dans des lignes électriques et est empêtré à environ 100 pieds du sol avec deux occupants piégés à l'intérieur», peut-on lire dans le message des soldats du feu du comté de Montgomery.

L'atterrissage accidentel du petit avion a également endommagé les feux de circulation d'après les informations fournies par le porte-parole du service d'incendie et de sauvetage du comté de Montgomery, Pete Piringer. Les deux personnes qui sont dans l'avion sont en vie jusqu'à présent et espèrent être secourus.