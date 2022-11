Un soldat français est retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel à Bucarest en Roumanie ce dimanche 06 novembre 2022. Une femme de chambre a découvert le corps aves des ciseaux plantés dans le cou et a alerté la police qui est venue sur les lieux. Le soldat âgé de 41 ans était dans une mission de l'OTAN en Roumanie conduite par la France. Ce drame intervient quelques jours après la polémique sur les mauvaises conditions de vie des soldats français en Roumanie. Une enquête est aussi ouverte selon une source policière.

C'est une découverte macabre et déconcertante pour l'armée française. Le militaire retrouvé mort porte des ciseaux enfoncés dans son cou qui laisse penser à un suicide. Si la thèse du suicide se confirme, la polémique sur les mauvaises conditions de vie des soldats pourrait refaire surface. En effet, les médias français ont récemment relevé ces mauvaises conditions de vie des soldats en mission. Une révélation qui avait suivi la publication du député de La France Insoumise Bastien Lachaud sur son site qui déclarait que les soldats avaient froid et le ventre vide Une révélation qui avait suivi la publication du député de La France Insoumise Bastien Lachaud sur son site qui déclarait que les soldats froid et le ventre vide.

La police de Bucarest a annoncé avoir ouvert une enquête. Les premières observations ne montrent aucun signe d'effraction selon les sources policières. Le soldat dont l'identité n'est pas révélée était dans le contingent de soldats français conduisant une mission de l'OTAN en Roumanie dans le cadre de la guerre en Ukraine. Il était arrivé dans l'hôtel ce jeudi avec d'autres soldats où ils devraient y séjourner jusqu'au 03 janvier 2023. Le défunt avait été aperçu remplissant les formalités de séjour dans l'hôtel au même titre que les autres.

Pour l'instant, l'état-major français n'a fait aucune déclaration 24h après la découverte du corps de son soldat en mission. La France a envoyé ce contingent dans le cadre de la mission de renforcement de la défense du flanc oriental de l'OTAN. Le groupe est basé à Cincu à Bucarest pour un séjour de deux mois. La mission a été diligentée en réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La France est à la tête de cette mission de défense de l’OTAN.