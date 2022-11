La triste nouvelle fait le tour de toile depuis quelques mois. Moins d'un mois après les élections au cours desquels de nouveaux représentants américains ont été désignés, une des personnalités qui a remporté un siège est malheureusement décédée. Il s'agit d'un député de Virginie du nom de Donald McEachin. Élu sur la liste des démocrates dans l'Etat de Virginie, le député américain qui a été élu pour la première fois en 2016 s'est malheureusement éteint dans la journée d'hier lundi 28 Novembre 2022.

Un élu américain n'est plus. Donald McEachin, puisque c'est de lui qu'il s'agit s'est éteint hier lundi 28 Novembre 2022. La nouvelle du décès annoncée dans les médias depuis quelques heures a été confirmée par Tara Rountree, son chef de cabinet. C'est sur les réseaux sociaux que le proche collaborateur de l'élu qui est décédé s'est exprimé pour annoncer la triste nouvelle. "Nous sommes tous dévastés par le décès de notre patron et ami, le député Donald McEachin", a déclaré son chef de cabinet, Tara Rountree.

Dans son message sur la toile, M. Rountree a parlé de la perte d'un "héro" qui s'était battu auparavant contre les effets secondaires de son cancer il y a presque dix ans maintenant. "Courageusement, pendant des années, nous l'avons vu se battre et triompher des effets secondaires de son cancer colorectal de 2013. Ce soir, il a perdu cette bataille, et les habitants du quatrième district du Congrès de Virginie ont perdu un héros qui s'est toujours, toujours battu pour eux et les a fait passer en premier", a ajouté M. Rountree. Une nouvelle élection devrait se tenir pour désigner son successeur selon les médias locaux.