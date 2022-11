Ce dimanche, le président américain Joe Biden célèbre son 80e anniversaire. Pour l’occasion, un petit déjeuner copieux mais discret a été organisé en famille à la Maison-Blanche. En dehors du fait qu’il s’agit d’un jour phare dans la vie du N°1 des américains, la vie présidentielle de l’octogénaire sera aussi sous les feux des projecteurs et sera d’ailleurs au centre des discussions. Et pour cause Joe Biden est le premier octogénaire à la Maison-Blanche, la question de savoir s’il se présente ou pas au second mandat préoccupe une partie de la population..

Ainsi, du haut de ses 80 ans, l’homme semble infatigable et l’âge ne constitue pas un frein pour lui. Il envisage d’ailleurs de se présenter une nouvelle fois aux prochaines élections présidentielles pour tenter de diriger encore une fois le pays. Cependant, certains américains se demandent si l’octogénaire sera en mesure d’assumer cette responsabilité malgré son âge. Selon les estimations, il aura 82 ans s’il est à nouveau élu et sera à 4 ans de ses 90 ans à la fin de son éventuel second mandat.

Un impact psychologique

Il faut dire que le président américain n’a pas l’intention de déposer sa candidature encore une fois sans prendre en compte l’opinion de ses proches et leur avis comptera aussi pour lui selon ses proches. Dans le rang des citoyens, même si beaucoup sont pour que Joe Biden revienne, certains sont quand même dubitatifs en ce qui concerne son âge et veulent un autre président.